POLÉMICO: Aseguran que 80% de los sacerdotes del Vaticano son homosexuales

En aproximadamente una semana, se publicará un libro llamado “En el armario del Vaticano”, de la autoría del periodista y escritor francés Frederic Martel, promete dar fuertes, impactantes y polémicas revelaciones, como por ejemplo, que el 80% de los sacerdotes que trabajan en el Vaticano, son homosexuales.

De acuerdo con el libro, que se basa en información reunida de unas mil 500 entrevistas con diversas figuras del Vaticano, incluidos 41 cardenales, 52 obispos, 45 diplomáticos, 11 guardias suizos y más de 20 sacerdotes y seminaristas; los clérigos, comparten un código secreto “del armario” para esconder la pertenencia a una especia de comunidad, que también condena la homosexualidad, la práctica en la cúpula de la propia Iglesia Católica.

El libro tendría muchas polémicas revelaciones, pero una de las más llamativas, se centra en un cardenal originario de Colombia, el fallecido Alfonso López Trujillo, quien ocupaba el cargo de alto rango en el Vaticano. Según el autor de “En el armario del Vaticano”, pese a ser defensor de la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad y la contracepción, usaba los servicios de trabajadores sexuales masculinos.

El papa Francisco se enfrenta a oposición.

Frederic Martel, descubrió que mientras ciertos sacerdotes mantienen relaciones de manera discreta, hay otros que buscan encuentros casuales de alto riesgo; algunos afirman no ser homosexuales.

Según Frederic, el papa Francisco, se enfrenta dentro de la Iglesia a una oposición que se debería a su condenación reiterada de la “doble vida” de los clérigos.

Según fuentes citadas por el portal católico The Tablet, pese a que el libro no mezcla la homosexualidad con el abuso sexual a niños, el autor, describe una cultura secreta entre los sacerdotes que crea condiciones en las que no se enfrenta el abuso.

"no siempre es fácil percibir cuando Martel está hablando de hechos, rumores, testimonios de testigos o de 'dicen que dijo'" dijo otra fuente.