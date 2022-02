Ottawa en estado de emergencia tras protestas contra medidas sanitarias

Tras ver la situación el alcalde de Ottawa ha declarado un “estado de emergencia” en la capital de Canadá, la cual ha estado paralizada desde hace más de una semana por las manifestaciones en contra de las medidas sanitarias impuestas en el país.

Las protestas en Ottawa comenzaron el sábado 29 de enero y se han extendido hasta este fin de semana a otras ciudades, de acuerdo con medios locales este domingo decenas de camioneros y manifestantes tienen paralizado el centro de la capital.

Por la resistencia que han tenido contra los elementos de seguridad y el crecimiento del movimiento el alcalde de Ottawa Jim Watson ha comunicado que declaró estado de emergencia, en el indica:

“La decisión refleja el grave peligro y la amenaza a la seguridad de los residentes que representan los protestas en curso”

El comunicado del Ayuntamiento también señala la necesidad de apoyo por parte de otras jurisdicciones y niveles de gobierno.

Durante una entrevista de radio el alcalde declaró que deben recuperar la ciudad, pues el movimiento denominado “Convoy de la libertad” ya bloqueó calles y los camioneros no han dejado de hacer sonar sus bocinas.

Los manifestantes ya han declarado para medios locales que piensan seguir en las calles hasta que se levanten las restricciones sanitarias, el movimiento ha influido en ciudades como Toronto y Quebec.

Así es el invierno en Ottawa

Durante la temporada fría, que inicia del 3 de diciembre hasta el 11 de marzo la temperatura promedio diaria es de 1º C, el mes más frío es enero, al tener una temperatura mínima de -14º C hasta - 5º C.

