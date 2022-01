"Otro día infernal": Argentina sufre una ola de calor récord

Partes de Argentina y los países vecinos de América del Sur han estado alcanzando temperaturas récord a medida que la región sufre una ola de calor histórica.

“Prácticamente toda Argentina y también países vecinos como Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay están viviendo los días más calurosos de la historia”, dijo Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional oficial de Argentina.

Muchos pueblos han registrado sus temperaturas más altas desde que comenzó el registro, con algunas zonas calentándose hasta 45C (113F), según el servicio meteorológico.

#⃣ #AHORA | Buenos Aires, Argentina supera los 40°C, su mayor temperatura en mas de 26 años, en el inicio de lo que será una histórica ola de calor en la región sudamericana. pic.twitter.com/5bz2aYKPQS — Mundo en Conflicto �� (@MundoEConflicto) January 11, 2022

“En Argentina, desde el centro de la Patagonia hasta el norte del país, se están registrando valores térmicos que están llegando o superando los 40 grados”, dijo Fernández.

El calor y una sequía prolongada han afectado los cultivos del país productor de granos , aunque existe la esperanza de que una caída esperada de la temperatura la próxima semana traiga un período de lluvia para refrescar tanto a las plantas como a las personas.

El calor récord también está sobrecargando la red eléctrica del país, informaron los medios locales.

Calor extremo en Argentina

En la provincia de Buenos Aires, alrededor de la capital, más de 75.000 usuarios no tenían energía eléctrica el viernes, informó el diario Clarín . Argentina registró su mayor nivel de consumo de electricidad en la historia el viernes por la tarde, dijo el periódico.

“Es otro día infernal”, dijo Elizabeth Bassin a la agencia de noticias Reuters mientras esperaba un autobús en Buenos Aires. “Pero bueno, vivimos una semana de calor y es casi como si el cuerpo se estuviera acostumbrando a ese calor”.

Emanuel Moreno, que estaba repartiendo refrescos, dijo que estaba trabajando a través del calor pero que tenía que seguir hidratándose.

“La verdad es que hace mucho calor y es pesado, aunque cuando estás trabajando no te das cuenta de tanto. Te das cuenta que tienes mucha sed y tienes que tomar mucha agua, agua y más agua porque si no no puedes seguir”, dijo.

Temperaturas altas debido al cambio climático

Como mencionamos en La Verdad Noticias, científicos del gobierno de EE. UU. informaron el jueves que 2021 fue el sexto año más cálido registrado, y culpan directamente al cambio climático.

Los últimos ocho años fueron los ocho más calurosos y la última década fue la más calurosa desde que comenzaron los registros en 1880, dijeron los científicos estadounidenses.

Fernández, el meteorólogo, dijo que se había formado una masa de aire cálido sobre Argentina, justo en medio del verano del hemisferio sur.

“Estamos teniendo muchos días de cielo despejado donde la radiación solar es muy intensa y en un contexto de sequía extrema que atraviesa Argentina desde hace unos dos años”, dijo. “Esto significa que el suelo está muy seco, y la tierra seca se calienta mucho más que el suelo húmedo”.

