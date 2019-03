¡Otro Guaidó! se "autoproclama" presidente en Ecuador

Un video que le da vueltas al mundo, muestra el momento en el que un hombre al encontrarse en la Plaza Grande, ubicada al frente del Palacio, realizó una "investidura" con la banda presidencial, para luego “autoproclamarse” presidente de Ecuador.

"Pueblo ecuatoriano y al mundo entero, comparto con ustedes lo que fue mi legal investidura en el Palacio de Carondelet", expresó desde su cuenta de Twitter.

Luis Mota, quien se disponía a dar su supuesto discurso, procedió a saludar a quienes curiosos de su acto, comenzaron a rodearlo asombrados, para luego muy atentos escuchar ansiosos lo que pronunciaría en dicho discurso dirigido a la ciudadanía ecuatoriana.

Y como las redes sociales no perdonan, tan solo en el Twitter, los usuarios no pudieron evitar reaccionar con humor ante esta acción, que últimamente se ha puesto ya de moda al parecer.

Pueblo ecuatoriano y al mundo entero, comparto con ustedes lo que fue mi legal investidura en el Palacio de Carondelet. 1/2 #YaTenemosPresiEC pic.twitter.com/s5tPJjUMaT — Luís Monta (@LuisMontaEc) 7 de marzo de 2019

Apenas el pasado 27 de febrero de este año, siguiendo los pasos de Guiadió en Venezuela, Alejandro Muñoz, escritor quien es investigador social y artista, había jurado como presidente encargado de Colombia en una calle en Bogotá, el hombre había ido acompañado por sus seguidores.

En esa ocasión, en el acto de juramentación, Muñoz arremetió contra el presidente estadounidense Donald Trump e Iván Duque, llamándoles “usurpadores”.

“Sí a la paz, no a la guerra, no más narcotráfico, no más neoliberalismo”, gritó el autoproclamado presidente de Colombia, en lo que había sido un improvisado discurso, que cabe mencionar, fue tomado con humor por los colombianos.