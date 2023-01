Oso polar mata a una mujer y un niño en Alaska

Un oso polar atacó y mató a dos personas en un remoto pueblo en el oeste de Alaska, dio a conocer a policía estatal de Alaska, la cual informó que recibió el informe del ataque a las 14:30 horas del martes en Gales, en el extremo occidental de la península de Seward, informó KTUU.

La información preliminar señala que un oso polar ingresó a la comunidad y comenzó a perseguir a varios residentes, describieron los soldados. “El oso atacó fatalmente a una mujer adulta y un niño”.

Durante el caos, el oso fue asesinado a tiros por un residente local cuando se encontraba atacando a la pareja, dijeron los soldados. Los nombres de las dos personas asesinadas no fueron revelados. Los soldados dijeron que estaban trabajando para notificar a los miembros de la familia.

Ataques de osos polares no son comunes en Alaska

El oso fue abatido a tiros por un poblador

Se dio a conocer que los soldados y el Departamento de Pesca y Caza del estado planean viajar a Gales una vez que el clima lo permita, dijo el despacho. Es importante recordar que los ataques fatales de osos polares han sido raros en la historia reciente de Alaska.

Uno de los reportes data de 1990, cuando un oso polar mató a un hombre más al norte de Gales, en el pueblo de Point Lay. Los biólogos dijeron más tarde que el animal mostraba signos de inanición, informó el Anchorage Daily News.

Los científicos de Alaska del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 2019, dieron a conocer que los cambios en el hábitat del hielo marino habían coincidido con la evidencia de que el uso de la tierra por parte de los osos polares estaba aumentando y que las posibilidades de un encuentro con uno de estos ejemplares había aumentado.

¿Qué hacer ante el ataque de un oso?

Las muertes por ataques de osos polares son lago inusual

En caso de estar en una situación de este tipo, es importante mantener la calma, no corras y no grites. Los osos rugen en caso de agresión y si gritas pueden entender que se los estás amenazando e intentar defenderse. No se recomienda correr, pues estos animales pueden hacerlo a 50 km/h, por lo que si corres seguramente irá tras de ti.

