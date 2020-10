Organizan boda en un departamento de Perú para burlar las medidas sanitarias

Parece que la población del Perú no quiere hacer caso, pues la Policía Nacional detuvo una boda que estaba siendo celebrada en el techo de un departamento, mismo hecho en el que detuvieron a 10 personas por no respetar las medidas sanitarias en plena pandemia del Covid-19.

De acuerdo a los primeros informes de la autoridad, el reporte de hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando al número de emergencias, vecinos alertaron sobre una fiesta que se estaba llevando sobre el techo de un departamento en un edificio de la cuadra 3 de la avenida Sergio Bernales, sin cubrebocas.

Boda viola la ley en Perú

Lo preocupante, además de la boda, es que aún no hay autorización de este tipo de reuniones, es que bebían y bailaban sin usar mascarilla e incumpliendo con la distancia social, poniendo en riesgo la vida de todas las personas que se encontraban en ese sitio.

Según medios locales, en medio de la intervención Carlos Salazar Murguia, quien era el novio, cuestionó la denuncia vecinal. Incluso se negó a pedir disculpas por incumplir las medidas sanitarias, motivo por el cual las autoridades procedieron a la detención de todos los asistentes al festejo del nuevo matrimonio.

El novio de la boda no quiso disculparse

“Primera vez que hacemos una reunión porque es mi matrimonio y viene toda esta escena absurda y tonta. No hay ningún tipo de disculpas, solamente es eso, me he casado el día de hoy y estoy con toda mi familia. Yo sé que no se pueden hacer reuniones”, señaló el novio, ahora esposo, a TV Perú.

La verdad noticias supo que las personas fueron trasladadas a la comisaría de Surquillo, en donde se les impuso la multa por infringir la norma que impide realizar fiestas. Según TV Perú, luego de ser sancionados, la celebración continuó con las luces apagadas, pero esta información no logró confirmarse.