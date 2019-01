"Oren por mí": Maduro suplica a gente de Venezuela

Con la problemática que Nicolás Maduro enfrenta en Venezuela, pide a los ciudadanos que oren o recen por él, ¿sabrá que cometió un grave error con su gente?

Ayer, el presidente de Venezuela pidió a sus seguidores que recen por él durante una ceremonia evangélica; petición que fue considerada como burla.

Sin embargo, hubo quién se apiadó del momento por el que está pasando el presidente por lo que un pastor pidió a Dios por la vida de Maduro, de ministros y miembros de las fuerzas armadas, y por la expulsión del país de:

Nicolás Maduro expresó en cuanto a lo que según el presidente de Estados Unidos ha dicho en su contra; "matarlo".

“Soy cristiano de Cristo … cada día que pasa soy más creyente y tengo más fe en Dios y en la fuerza de Cristo, porque él me acompaña, él me abraza, él me protege con su manto sagrado”.