Ordenan evacuación del Capitolio de Estados Unidos por amenaza de avión

El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado brevemente el miércoles por la noche después de que la policía dijera que estaban rastreando un avión “que representa una amenaza probable”, pero el avión resultó ser un avión militar con personas saltando en paracaídas para una demostración, dijeron funcionarios a The Associated Press.

La alerta para evacuar el Capitolio llegó poco después de las 6:30 p.m.

El avión de un solo motor estaba dando vueltas alrededor de Washington después de despegar de la Base Conjunta Andrews en Maryland, informaron dos personas familiarizadas con el asunto.

Las personas dijeron que la aeronave no informó haber despegado y que no tenía la autorización adecuada. Los informantes no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El avión transportaba miembros de los Caballeros Dorados del Ejército de EE.UU., quienes luego se lanzaron en paracaídas al estadio de béisbol de los Nacionales de Washington para una demostración previa al juego.

