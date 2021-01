Ordenan a Japón compensar a 12 esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial

Ordenan a Japón compensar a 12 esclavos sexuales de la Segunda Guerra Mundial

Un tribunal de Corea del Sur ordenó al gobierno de Japón que pague una indemnización a una docena de mujeres surcoreanas que fueron obligadas a ser esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión ha renovado las tensiones entre los dos países, y Japón rechazó inmediatamente el fallo.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó la esclavitud sexual forzada de mujeres por parte del ejército japonés durante la guerra como "un crimen contra la humanidad", informa The Associated Press.

Se informó a La Verdad Noticias que, el tribunal agregó que los acuerdos existentes entre los gobiernos de Seúl y Tokio no impiden que las víctimas individuales busquen una indemnización. El tribunal ordenó a Japón que pagara a cada mujer nombrada en la demanda 100 millones de wones (91.360 dólares).

"Este es un fallo histórico", dijo a The New York Times el Consejo Coreano de Justicia y Conmemoración de los Problemas de la Esclavitud Sexual Militar en Japón.

Sin embargo, es poco probable que Japón obedezca el fallo. Katsunobu Kato, secretario en jefe del gabinete del primer ministro Yoshihide Suga de Japón, dijo que el fallo era "extremadamente lamentable" y que Japón no estaba sujeto a la jurisdicción coreana.

Siete de las 12 mujeres nombradas en la demanda murieron antes de que se dictara el fallo. Una demanda separada presentada por 20 mujeres, algunas de las cuales ahora han fallecido, se decidirá la próxima semana, dice la AP. Sin embargo, las ex "mujeres de solaz", como se las conocía eufemísticamente, han dejado en claro que no es el dinero lo que les preocupa, sino una disculpa de Tokio.

Los gobiernos de Corea del Sur y Japón llegaron previamente a un acuerdo para resolver la disputa por esclavitud sexual en 2015. El acuerdo incluía una disculpa del entonces primer ministro Shinzo Abe, como un fondo de mil millones de yenes (aproximadamente 8,3 millones de dólares) para apoyar a las esclavas sexuales surcoreanas sobrevivientes.

Sin embargo, el acuerdo fue criticado por los activistas, quienes dijeron que se alcanzó sin consultar previamente a las víctimas. Lee Yong-Soo, una de las mujeres de solaz sobrevivientes, dijo a The New York Times en ese momento que "el acuerdo no refleja los puntos de vista de las ex mujeres de solaz".

Esta disputa de larga data, junto con la del trabajo forzoso y otros delitos cometidos durante la colonización japonesa de Corea en 1910-1945, se ha extendido a disputas comerciales y cooperación de seguridad entre los dos principales aliados de Washington en Asia.

En el pasado, Estados Unidos ha intervenido para mediar, incluso antes del acuerdo de 2015. Sin embargo, los críticos dicen que la indiferencia de la administración Trump hacia sus aliados ha permitido que la disputa siga sin resolverse.

