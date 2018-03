Ordena matar a su hija por ser novia de un policía

Eliminó a su hija porque su noviazgo afectaba la negociación para la reconstrucción de la 'cúpula' mafiosa en Italia

El jefe mafioso de la localidad siciliana de Bagheria,, quien ordenóporque mantenía una relación sentimental con un agente de los carabineros, fue arrestado hoy junto a otras 15 personas, informaron las fuerzas del orden. Un comunicado de la policía precisó que los carabineros del comando provincial de Palermo, la capital de Sicilia, ejecutaronpor asociación mafiosa y extorsión, emitidas por un juez del tribunal local bajo pedido de la Dirección Antimafia. En el operativo, denominado “Nuova Alba”, realizado a primera hora de este lunes, participaron un centenar de agentes auxiliados con unidades caninas y un helicóptero. Entre los detenidos estuvo Scaduto, quien apenas en abril pasado había sido excarcelado tras cumplir una condena de varios años también por delitos mafiosos. Según el coronel Antonio Di Stasio, comandante provincial de los carabineros de Palermo, el “capo” pretendía, la mafia siciliana, en la localidad de Bagheria, desmantelada tras los arrestos de sus principlaes miembros. Pero además, los investigadores interceptaron unaen la que el hijo de Scaduto le confesaba a un amigo que su padre le había pedido eliminar a su hermana, "culpable" de mantener una relación con un carabinero. El joven, sin embargo, se negó a ello. “Yo no hago nada, el padre eres tú, desgástate tú, yo tengo 30 años y no me desgasto”, le habría contestado según la escucha telefónica. De acuerdo con los medios, la relación de la hija del “capo”con el carabinero afectaba la difícil negociación para lade lalocal. En la operación de este día también fueron detenidos el ex “capo” del “mandamento” (zona de influencia mafiosa) de Bagheria, Giacinto Di Salvo; el “capo” de Ficarrazzi, Giovanni Trapani, además de los jefes de las familias mafiosas de Altavilla, entre otros.