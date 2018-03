Oposición pide anular las elecciones en Honduras por fraude

Los partidos opositores de Honduras pidieron formalmente anular las elecciones del 26 de noviembre al alegar que fueron "fraudulentas", en un nuevo capítulo de la crisis política que ha sumido el país en el caos. Agencias (AFP)/Diario La Verdad Honduras La izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que postuló a la presidencia al presentador de televisión Salvador Nasralla, afirmó la noche del viernes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hubo "alteración por dolo de las actas del escrutinio" para asegurar la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. "Ellos (los magistrados del TSE) saben que este proceso es totalmente fallido, es un proceso donde hay un robo por todos lados", aseguró Nasralla tras presentar el recurso junto con el abogado y gerente de campaña de la alianza, Marlon Ochoa. A su vez, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, llegó a la sede del TSE a manifestar que su gobierno apoya la conclusión del proceso "de una manera creíble y transparente que refleje la voluntad del pueblo hondureño". "Me alegra ver que están siguiendo el mapa que les dio la OEA que pueda añadir confianza al proceso para llegar a un resultado en el que podamos tener confianza", dijo la diplomática al leer una declaración junto al presidente del TSE, David Matamoros. La misión de observación de la OEA sugirió recontar los votos para transparentar el proceso.

El primer informe del TSE dio una ventaja de cinco puntos a Nasralla con el 57% de los votos, pero el sistema de cómputo sufrió posteriormente alteraciones intermitentes, y tras su normalización, se dio vuelta el resultado, poniendo al presidente Hernández, del derechista Partido Nacional (PN), a la cabeza con 1,6 puntos de diferencia. La postergación del anuncio de los resultados finales avivó las denuncias de fraude. La oposición y el PN han sacado a las calles a sus partidarios para reivindicar el triunfo, en manifestaciones que en algunos casos han desatado enfrentamientos violentos con las autoridades. Un informe de Amnistía Internacional divulgado el viernes en México apuntó que al menos 14 personas han muerto en las manifestaciones, aunque las autoridades hondureñas han confirmado solamente tres: una joven y dos policías. "Comparezco ante este tribunal para interponer acción de nulidad de la votación y los resultados del escrutinio en las 18.103 mesas electorales receptoras" de los votos, anota el documento presentado por Ochoa. Ochoa dijo a AFP que el TSE probablemente "declarará sin lugar el recurso, pero estamos agitando el recurso interno para ir a instancias internacionales". Aseguró que si se hace un conteo general de todos los votos, "saldrá ganando Nasralla, porque no hay crimen perfecto", en referencia al supuesto fraude. El abogado Roberto Hernández vaticinó también que, por la costumbre en Honduras, los recursos "serán declarados sin lugar, por el control que ejerce el presidente en las instituciones y lo mismo va a pasar si (la Alianza) va a la Corte Suprema de Justicia", la última instancia judicial. En su opinión, para la oposición "el único recurso que le queda son las calles", con manifestaciones y protestas. El coordinador de la alianza opositora, el expresidente Manuel Zelaya, convocó vía Twitter a una movilización este domingo "contra el fraude y la dictadura de JOH (iniciales de Hernández) en todos los municipios" de Honduras. En las cifras del TSE, con la totalidad de los votos contados, Hernández aparece con 42,98% de los votos y Nasralla 41,38%.Para acallar las protestas, el TSE empezó a recontar el jueves los votos que ingresaron al sistema durante las interrupciones, y espera que el proceso culmine este lunes. Ochoa sostuvo que ese recuento del TSE no es aceptado por la alianza, que no tiene representantes en el proceso. El magistrado suplente del TSE, Marco Ramiro Lobo, quien tras el primer informe valoró que el triunfo de Nasralla era "irreversible", dijo a la AFP que el recuento estaba incompleto. Indicó que lo ideal hubiese sido contar los votos, revisar el cuadernillo donde aparecen las firmas de los votantes para ver si coincide el número de votos con el número de firmas de los electores, pero eso no se está haciendo. El Partido Liberal (PL, derecha), la tercera fuerza de los comicios con 14,73% de los votos, presentó de su lado un recurso de nulidad por "violación de la Constitución y la ley electoral". El abogado de la formación, Octavio Pineda, dijo a la prensa que Hernández es un "candidato ilegal" porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema le permitió la reelección, prohibida en la Carta Magna.