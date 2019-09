Operadora del 911 se burló de la emergencia de una mujer quien murió ahogada

El caso de una mujer que llamó al número de emergencias y murió sin recibir ayuda, ha causado una ola de indignación en Estados Unidos: Debra Stevens, marcó al 911 para suplicar ser rescatada, pues se encontraba dentro de su auto en plena inundación y en lugar de recibir ayuda de la operadora, se encontró con burlas y regaños.

Steves, perdió la vida cuando se encontraba entregando periódicos en su localidad, pero sin imaginarlo, el agua comenzó a inundar las calles y en su desespero, decidió subir a su auto y llamó al 911.

La llamada de Debra, es inquietante, pues pidió ayuda desesperadamente: “Tengo una severa emergencia, por favor ayúdeme, el agua llegó a las ventanas de mi auto y no puedo salir” a lo que la operadora del 911, contestó “Cálmate y dime dónde estás”.

Posteriormente, la operadora le siguió pidiendo datos básicos para poder ayudarla: “¿De qué color es tu vehículo?” a lo que Stevens, informó a la mujer la dirección exacta en la que estaba y aseguró que moriría.

“Te estás volviendo loca, no te vas a morir así que calmate” contestó la operadora aumentando los nervios de Debra.

En su desesperación, dijo que su teléfono no era a prueba de agua pese a que era nuevo y que lo más probable, es que la llamada se cortaría pues el agua ya le llegaba hasta el cuello; la operadora se burló de estas palabras de la asustada mujer.

“A quién le importa que tu teléfono no sea nuevo”.

A continuación se escucharon los gritos de terror de Stevens y le pidió llorando a la operadora que rezara por ella, pero recibió una indignante respuesta: “Eso te enseñará a la próxima vez a no conducir en el agua, no se como no lo viste venir, tuviste que ver el agua”.

“Señorita Debbie, se que está respirando por qué me está gritando, los bomberos ya están en camino”, pero Debra, nunca contestó, “¿Señorita Debbie?, ¿Señorita Debbie?”.

Cuando el equipo de emergencias llegó a la dirección que proporcionó Stevens, ya no pudieron hacer nada por ella; varias personas murieron.

Por su parte, Danny Baker, el jefe de la policía, emitió un comunicado: “Estoy desconsolado por esta trágica pérdida de vidas y mis oraciones están con la familia y amigos de Debra”.

Así mismo, el servicio de emergencia, indicó que la operadora había renuncia antes de recibir la llamada de Debra. “Revisaremos las políticas del servicio para evitar que algo así vuelva a suceder”.