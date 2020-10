OnePlus llega a México para competir con el mercado nacional

De manera oficial, OnePlus es el nuevo fabricante que tiene su llegada a México. OnePlus confirmó en exclusiva a Xataka México su plan para compartir su tecnología a usuarios mexicanos y generar competencia al mercado nacional.

OnePlus menciona que su estrategia para México se trata de ofrecer sus smartphones a los usuarios que buscan las "mejores opciones de producto a un precio accesible en los diferentes segmentos de teléfonos inteligentes".

El Gerente de Comunicación Corporativa para OnePlus declaró: Nuestra estrategia está centrada en brindar a los usuarios tecnología premium y de próxima generación que les ayude a mejorar la forma en la que viven, aprenden, interactúan y se conectan con el mundo que los rodea. Queremos cubrir la necesidad de aquellos usuarios mexicanos que buscan mejores opciones de producto a un precio accesible en los diferentes segmentos de teléfonos inteligentes, asegurándoles calidad premium y tecnología innovadora.

Los detalles exactos del arribo de OnePlus a México todavía se mantienen desconocidos. La empresa afirma que su debut en el país ocurrirá en los siguientes días, y será en ese tiempo cuando dará a conocer detalles importantes, como los dispositivos con los que empezará su camino y competencia en el mercado nacional.

OnePlus llega a México

Llegada de OnePlus

No cabe duda que la llegada de un nuevo fabricante a México es importante y resulta emocionante, por la competencia que representa para beneficio del mercado mexicano. No obstante, la relevancia de OnePlus la encontramos en su origen y en la estrategia que lo ha colocado como una referencia en el mercado.

OnePlus fue creada el 16 de diciembre de 2013 en Shenzhen, China (siendo parte del consorcio BBK Electronics, dueño de otras empresas como OPPO, realme, y vivo) por Pete Lau y Carl Pei, ambos muchachos emprendedores con experiencia en el mercado móvil. La filosofía que tiene la compañía es "nunca te conformes" (Never Seattle) y bajo esa premisa en siete años de existencia ha lanzado 19 smartphones, todos siendo reconocidos por brindar el mejor hardware del mercado móvil por un considerable precio más económico en relación a la competencia.

Aquí en La Verdad Noticias te mencionamos que la familia más actual es la serie OnePlus 8, agrupada hace unos días con el OnePlus 8T, para la gama premium; en tanto que el OnePlus Nord está compitiendo en la gama media-alta.

De acuerdo a Counterpoint, su estrategia le ha funcionado para colocarse entre los cinco primeros fabricantes del segmento premium en todas las zonas en donde se encuentran disponibles sus dispositivos, siendo Estados Unidos uno de los mercados en donde mayor crecimiento ha presentado como resultado de su apuesta por el 5G en teléfonos con precio agresivo.

Los mercados donde no está en los primeros lugares son China, a causa de la enorme competencia del mercado, y América Latina, pues no tenía presencia oficial, hasta ahora. No obstante, OnePlus es la marca favorita del segmento premium en India, uno de los mercados con más importancia del mundo, lo cual nos demuestra que su estrategia ha funcionado y, en un corto tiempo, podremos disfrutar de ella en México.

Además, OnePlus de igual forma ha incursionado en el mercado de accesorios, con audífonos inalámbricos y cargadores inalámbricos, y hasta en la electrónica de consumo, con su propia línea de televisiones.