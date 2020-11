¿Olvidaste cerrar sesión en WhatsApp Web? Puedes hacerlo desde tu teléfono

WhatsApp Web ya es inseparable de cualquier ámbito de nuestra vida, y cada día hay más personas que aprovechan esta plataforma de mensajería en el trabajo.

Si trabajas en una oficina o en cualquier lugar de este tipo, sabrás que en ocasiones uno puede olvidar cerrar su sesión en redes sociales, y esto sucede con frecuencia en WhatsApp Web.

Si es tu caso, no te preocupes, que el siguiente turno no verá tus mensajes. La Verdad Noticias te explica cómo cerrar sesión en WhatsApp Web lejos de la PC y desde tu iPhone o Android.

Cerrar sesión en WhatsApp Web desde un iPhone

Si dejaste abierta la sesión desde tu PC o Mac, revertirlo es muy sencillo. Solo:

Abre WhatsApp en tu iPhone y ve a la configuración.

Toca la segunda opción desde la parte superior que es, "WhatsApp Web / Escritorio".

Si ves una pantalla que te pide que escanees un código QR, entonces no hay ninguna sesión abierta en WhatsApp Web.

Sin embargo, si en lugar del escáner de código QR, ves un icono de navegador web y "Actualmente activo", puedes tocar "Cerrar sesión en todas las computadoras" para cerrar la sesión.

La pantalla solicitará una confirmación para cerrar la sesión. Después de tocar "Cerrar sesión" nuevamente, se cerrará la sesión definitivamente.

Cerrar sesión en WhatsApp Web en un teléfono Android

El proceso es más o menos similar para los usuarios de Android. Estos son los pasos que debes seguir en tu teléfono inteligente Android para cerrar sesión en WhatsApp Web.

Abre la aplicación WhatsApp en tu dispositivo Android y toca los tres puntos (Opciones) en la parte superior derecha de la pantalla.

Ve a WhatsApp Web, que es la segunda opción desde arriba dada en la configuración.

Si ves una pantalla que muestra el nombre y la hora del navegador, significa que su WhatsApp se está utilizando en las computadoras enumeradas.

Toca la opción "Cerrar sesión en todas las computadoras".

Esto le cerrará todas las sesiones activas.

Recomendación:Guía completa de WhatsApp Web 2020

Si no ves la pantalla anterior y ve una pantalla en la que puede escanear un código QR, significa que no has iniciado sesión en la WhatsApp Web en ningún lugar.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.