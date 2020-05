Olvidan en EU al Covid-19 y miles se reúnen en Missouri por el Día de los Caídos

Olvidan en EU al Covid-19 y miles se reúnen en Misuri por el Día de los Caídos

Miles de personas acudieron al Lago de los Ozarks en Missouri este fin de semana para como festejo por el Día de los Caídos, lo que provocó que se llenaran restaurantes y complejos de piscinas pese a las restricciones por el coronavirus Covid-19, de hecho se puede ver en videos compartidos en las redes sociales y los informes de noticias locales a las grandes multitudes.

La vista de multitudes masivas en el Lago de los Ozarks de Missouri se produjo cuando los funcionarios de salud enfatizaron que las personas deben seguir las restricciones de distanciamiento social a medida que los estados avanzan con reaperturas graduales por el Covid-19.

Por Día de los Caídos olvidan el Covid-19

El comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), Stephen Hahn, advirtió el domingo que a medida que las personas se aventuran a salir durante el fin de semana festivo, deben recordar que el nuevo coronavirus "aún no está contenido".

Here’s a look at the Lake of the Ozarks Saturday pic.twitter.com/RVEqfMvzXW — Jesse Inman (@jesseinmanTV) May 24, 2020

El sábado decenas de personas se reunieron en un complejo de piscinas en la escapada de vacaciones, sin que nadie pareciera seguir las pautas de distanciamiento social. El metraje, compartido por un presentador de KTVK, afiliado de CNN en Arizona, se volvió viral rápidamente, atrayendo más de 13 mil retuits a partir del domingo por la tarde.

KSDK, una afiliada de NBC en St. Louis, también compartió fotos que muestran a decenas de personas hacinadas en el patio exterior de un restaurante en el área. Una de las imágenes mostraba un letrero en un balcón que instaba a las personas a practicar el distanciamiento social. Nadie parecía estar siguiendo la solicitud.

Backwater Jacks Bar & Grill anunció el sábado una “Fiesta de piscina dada a los patos cero” en Facebook, con cerca de 400 personas que dijeron que asistieron a la plataforma.

Adiós distanciamiento social y todo por el Día de los Caídos.

Un organizador del evento dijo en la página del restaurante que habían "trabajado y tomado el consejo de los funcionarios del gobierno y los equipos de gestión y seguirán las pautas de distanciamiento social". El video compartido en las redes sociales mostró que las personas no estaban observando los protocolos de distanciamiento mientras estaban en el local.

Jodi Akins, quien visitó el establecimiento, le dijo a CNN que el personal administraba controles de temperatura y distribuía desinfectante para manos.

Lago de los Ozarks, adiós al distanciamiento social

El Lago de los Ozarks, de Missouri, es un destino común de fin de semana por el Día de los Caídos y vacaciones de verano, pero debido a la pandemia muchos negocios se vieron obligados a cerrar por lo que se prepararon para un aumento en la actividad a medida que se acercaba el feriado, informó The Kansas City Star.

La orden de quedarse en casa de Missouri expiró el 3 de mayo y el gobernador Mike Parson (R) permitió la reapertura de algunos negocios no esenciales siempre que siguieran las pautas de distanciamiento social. A principios de este mes, el estado publicó pautas que requieren que los restaurantes se adhieran a las pautas de distanciamiento social y otras medidas preventivas de salud pública si ofrecen servicios de cena.

The Star notó el sábado que se vio una corriente constante de barcos en el agua. Kylee Howard, gerente de muelle del Paradise Restaurant and Bar, le dijo a The Star que algunos muelles estarían implementando precauciones para reducir el hacinamiento y mantener el distanciamiento físico.

Pero los videos de las áreas donde no se seguía el distanciamiento social provocaron la indignación de los comentaristas en las redes sociales. Meghan McCain, copresentadora de "The View" de ABC, tuiteó: "Ya ni siquiera sé qué decir".

No covid concerns at the lake of the ozarks�� #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

"Dios mío", el presentador de CNN S.E. Cupp tuiteó, enlazando a un video de la multitud en un complejo de piscinas.

El Departamento del Sheriff del Condado de Camden le dijo a KSDK que, según las fotos que había visto, no parecía que se estuviera siguiendo el distanciamiento social. Pero señaló que no hay sanciones para hacer cumplir porque no hay órdenes que obliguen legalmente a la práctica.

La coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, abordó el domingo la necesidad de requisitos de distanciamiento social después de que se le preguntará sobre fotos de multitudes en playas y otros lugares públicos durante el fin de semana festivo.

"Hemos dejado en claro que existe una propagación asintomática", dijo. "Así que realmente queremos tener claro todo el tiempo que el distanciamiento social es absolutamente crítico". Y si no puedes distancia social y estás afuera, debes usar una máscara ". Missouri ha reportado más de 11,900 casos confirmados de Covid-19 y aproximadamente 680 muertes causadas por él.