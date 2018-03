Oktoberfest discrimina a homosexuales en fiesta de la cerveza

Redacción Web/ Diario la Verdad

Uno de los portales del Oktoberfest, la Fiesta de la Cerveza de Múnich,. La frase aparece en oktoberfestportal.de. "Los homosexuales harían bien en ser discretos" es la frase que ha desatado la polémica al aparecer entre las recomendaciones sobre esta popular fiesta que arrancó el pasado fin de semana. "No todos los visitantes del Oktoberfest son tan tolerantes como para estar contentos con la presencia de parejas de hombres homosexuales", señala. El portal no es un sitio oficial. Volker Beck, diputado de Los Verdes y uno de los más conocidos activistas de los derechos de los homosexuales, y la presidenta de Los Verdes en el estado de Baviera, Gudrun Lux, enviaron una carta de protesta al alcalde de Múnich, Dieter Reiter. "", han afirmado. El domingo unos 7.000 homosexuales se dieron cita en el Oktoberfest.. Hasta el momento no se han denunciado ataques ni insultos contra homosexuales en la Fiesta de la Cerveza, según la Policía.El evento se celebra desde 1810 en Múnich. Surgió con motivo de la celebración del matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Altenburgo. Desde entonces la fiesta se ha convertido en un símbolo de Múnich y de Alemania en todo el mundo.