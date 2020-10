¡Ojo! WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en 2021

Como es ya de costumbre, WhatsApp le dio adiós a ciertos modelos de dispositivos, debido a su actualización.La aplicación de mensajería rápida dejará de funcionar en varios dispositivos el próximo año 2021. ¿Tu celular se encuentra en el listado?

Hasta hace algunos meses atrás se conoció de primera mano que celulares como los terminales Android con sistema operativo por debajo del 4, o iPhone debajo de iOS 8 no iban a tener WhatsApp.

Ahora nuevamente la compañía advierte que, debido a una incompatibilidad, estos móviles no podrán usar la app clásica.

Según la empresa que ahora pertenece a Facebook, los dispositivos que no reúnan los requisitos podrán seguir utilizando la app, pero que nunca más se podrá actualizar. ¿Cuáles son?

WhatsApp no estará disponible en 2021 para estos modelos

WhatsApp se despide de estos dispositivos

En el apartado de los terminales con Android, WhatsApp solo funcionará en aquellos con sistema operativo 4.0.3 o posterior.

En el caso de los iPhone, WhatsApp solo operará en iOS 9 o posterior

¿Qué pasa con los dispositivos básicos? En los modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2, podrán seguir utilizando la app.

Te puede interesar: WhatsApp: Mira estas increíbles y útiles funciones que pocos usuarios conocen

Si bien es un listado preliminar, los celulares que ya no podrán usar WhatsApp son los iPhone 3G, 3GS, 4S, 5, 5C, 5S, 6 y 6 plus, mientras que de Android son el Samsung Galaxy S2, Nerus One, HTC HD2, HTC Heri, HTC Desire, HTC Wildfire, Samsung Galaxy S y Sony Xperia S.