Ohio autoriza a maestros usar armas dentro de las aulas

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, firmó la Ley 99, la cual autoriza que los maestros puedan llevar armas de fuego dentro de las aulas después de una formación que duraría cómo mínimo 4 horas y cómo máximo 24 horas, lo que se aleja de las 700 horas que eran necesarias hasta ahora.

“Mi oficina ha colaborado con la Asamblea General para eliminar cientos de horas del currículum que son irrelevantes para la seguridad en los colegios y para garantizar que la formación sea específica en un entorno escolar, con un entrenamiento pertinente en escenario simulado” explicó el gobernador en un comunicado publicado por ‘The Columbus Dispatch’.

Se informó a La Verdad Noticias, que esta nueva norma, que no tiene hasta el momento un mínimo necesario de horas de formación, fue aprobada por el Congreso del estado, controlado por el Partido Republicano. Esta medida será opcional y no obligatoria, por lo que cada distrito educativo decidirá si la adopta o no.

Nueva ley de armas en Ohio 2022

Los maestros podrán usar las armas después de una capacitación

Se informó que el estado armaría a los maestros después de 24 horas de capacitación y al menos cuatro horas de esas formación estarán “basadas en escenario” o ejercicios simulados de entrenamiento. Cabe indicar que los usuarios que planean usar las armas deberán someterse cada año a una comprobación de antecedentes.

Esta nueva ley incluye una formación anual de máximo ocho horas, además de la creación del Centro de seguridad Escolar y de Crisis en el estado para desarrollar el temario de formación.

Hasta antes de esta ley, los maestros eran “agentes de paz”, debían tener más de 700 horas de formación para llevar un arma, mientras que los policías reciben 60 horas de formación de armas de fuego.

Padres de familia no están de acuerdo con la nueva ley

La decisión se tomó luego de varios tiroteos escolares en EE.UU.

Pero los padres y madres de familia no están de acuerdo con esta medida y hasta temen por sus hijos. “Esto no es lo que ha pedido la gente. Tengo cartas de madres, padres, gente de la comunidad, de niños,... No piden armas, piden controles de antecedentes”, indicó la congresista estatal demócrata Juanita Brent.

Por su parte, la Asociación de Armas de Fuego Buckeye opina lo contrario. "Hemos aprendido con el tiempo que cuanto más rápidamente se ataca a un asesino activo, más vidas se salvan”, indicó el portavoz del grupo, Rob Sexton.

Cabe indicar que esta nueva ley de armas en Ohio se da luego que en Estados Unidos se presentaran múltiples tiroteos dentro de las escuelas, uno de los más recientes y desgarradores ocurrió el 24 de mayo en Uvalde, Texas, donde 19 niños y dos maestras murieron luego que un joven de 18 años les disparara.

