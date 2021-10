Oficial de Nueva York disparó a su pareja por presunto triángulo amoroso

Una oficial de policía de Nueva York fuera de servicio le disparó a su pareja el miércoles por la noche en Brooklyn por un posible triángulo amoroso, que resultó en al menos un homicidio.

Los oficiales respondieron a una llamada al 911 de disparos en Bensonhurst alrededor de las 5 p.m. y encontró a la oficial Yvonne Wu, quien dijo que le disparó a alguien. Los oficiales encontraron dos víctimas dentro de una casa.

Wu, de 31 años, es una veterana del departamento de cinco años y medio. Los investigadores están explorando la posibilidad de que Wu y una de las víctimas, una mujer de 23 años, hayan estado en una relación romántica, informó Spectrum News 1.

La víctima fue encontrada con otra mujer, Jamie Liang, de 24 años. A Liang le habían disparado en el pecho, posiblemente más de una vez, y fue declarada muerta poco después de las 5:55 p.m.

La oficial neoyorkina confesó haber realizado el ataque tras un aparente triángulo amoroso.

"Eso es todo lo que voy a decir", dijo Kemer en una conferencia de prensa.

Oficial de Nueva York fue motivada por triángulo amoroso

La víctima de 23 años de la oficial de policía de Nueva York recibió un disparo en el torso y se espera que sobreviva. Los oficiales dijeron que fue su casa donde ocurrió el tiroteo, pero que Wu no vivía con ella.

Sin embargo, Wu pudo haber esperado dentro de la casa a que llegaran las otras mujeres, informó ABC 7.

Las autoridades dicen que el caso se está manejando como un homicidio, de naturaleza doméstica. Wu está detenida, con cargos pendientes.

Las autoridades no dijeron si Wu usó o no su arma de servicio en el tiroteo, pero Kemper dijo que había "muy buenas posibilidades" de que fuera así, informó The New York Times.

La investigación continúa, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Nueva York como que un guardia fue apuñalado tras disputa sobre cubrebocas en una tienda Apple.

