Ofensiva final de Rusia será en Donbás, ya moviliza sus tropas

La jugada de Vladimir Putin es organizar la ofensiva final de Rusia en Donbás. Esto mientras Ucrania y la OTAN aún recelan de la anunciada reagrupación del Ejército ruso, especialmente en el norte y en torno a la capital, Kiev.

El objetivo del Kremlin parece ser tomar "el control total del territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk", donde las milicias separatistas combaten hombro con hombro con las fuerzas rusas, según el Estado Mayor General del Ejército ucraniano.

OTAN no baja la guardia y su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo el 31 de marzo que Rusia no está retirando sus tropas, sino que las está "reposicionando". "Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que solo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras”, dijo Stoltenberg.

Además agregó “Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionándose", declaró en una rueda de prensa.

Ofensiva final de Rusia

Corredores humanitarios se preparan para el 1 de abril.

La ofensiva final de Rusia está en proceso, mientras, continúan los esfuerzos humanitarios para evacuar la sitiada ciudad de Mariúpol, en el mar de Azov, donde todavía hay 160.000 personas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció preparativos para abrir el 1 de abril un corredor humanitario entre Mariúpol y Zaporiyia, aunque con la condición de que ambos bandos consensúen la ruta y la duración del alto el fuego correspondiente.

Momentos claves en la guerra Ucrania-Rusia

Lista de lo más destacado sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia.

EEUU cree que los asesores de Putin no le cuentan la verdad sobre la guerra por miedo

Rusia anuncia un alto el fuego para abrir un corredor humanitario en Mariúpol

La OTAN acusa al Kremlin de mentir sobre la retirada de tropas

Zelenski expulsa a sus embajadores en Georgia y Marruecos

Reino Unido impone sanciones a "propagandistas" rusos

Las delegaciones rusa y ucraniana retoman las negociaciones el viernes

Moscú sigue bombardeando en los alrededores de Kiev, Chernígov y Járkov

Putin firma un decreto sobre servicio militar para 134.500 personas

En la actualidad se habla de ofensiva final de Rusia sobre Ucrania, donde Donbás será un sitio clave.

