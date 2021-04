Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer el alarmante repunte de COVID-19 que India tuvo, superando incluso los casos positivos que Brasil reportaba en una jornada de 24 horas, y se convirtió en el segundo país más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus.

India inició el 2021 registrando menos 10 mil casos pero el pasado jueves 15 de abril se registraron 200 mil nuevos contagios. Todo parece indicar que se debió al festival religioso Kumbh Mela a la que millones de hindúes asistieron sin respetar las medidas sanitarias.

Las autoridades instalaron un centro hospitalario llamado Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP), que atiende únicamente a pacientes de COVID-19 y cuenta con mil 500 camas, pero el incremento de casos nuevos provocó que una cama sea para dos pacientes.

Tampoco hay ambulancias suficientes para transportar a los enfermos de la pandemia, La mayoría de las personas acuden por su propia cuenta a los hospitales y se quedan en las salas de urgencia esperando a que haya camas disponibles.

Por su parte, el director del hospital anticovid, Suresh Kumar, dijo que la situación es alarmante.

“Definitivamente estamos sobrepasados. Ya hemos superado la capacidad”.

Rebrote de COVID-19 en India

Los hospitales en India están a punto del colapso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo previamente que están investigando una posible relación entre el aumento drástico de COVID-19 y la variante del mismo que fue detectada a finales de diciembre.

Según explicaron, la variante tiene doble mutación con genomas y fue hallada en dos estados de India. Desde entonces la propagación del nuevo coronavirus se disparó pero no han comprobado que sea específicamente por eso.

Las autoridades sanitarias indicaron que muchas personas han ofrecido pagar más por los servicios médicos, pero aseguraron que no se trata de dinero sino que simplemente no hay camas disponibles, la saturación hospitalaria es alarmante y los casos de COVID-19 no paran.

