Objeto misterioso se acerca hacia la Tierra y los científicos no saben qué es

Un objeto misterioso pasará por la Tierra mañana y los científicos aún no están muy seguros de qué es. El objeto, denominado 2020 SO por los astrónomos, llegará a "apenas" 31,605 millas de nuestro planeta a las 3:50 am ET del 1 de diciembre, según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA.

Esta es una aproximación "extremadamente cercana", aunque segura, con el objeto pasando a una distancia equivalente a alrededor del 13 por ciento de la distancia promedio entre nuestro planeta y la luna, dijo a Newsweek el astrónomo Gianluca Masi del Virtual Telescope Project .

El objeto, que se estima que mide entre 15 y 33 pies de ancho, fue descubierto por la encuesta Pan-STARRS con base en Maui, Hawaii, el 17 de septiembre de 2020. Este hallazgo fue confirmado dos días después por el Minor Planet Center, que es responsable de la designación de cuerpos menores en el sistema solar.

Las observaciones iniciales sugirieron que el objeto era un asteroide. Pero los científicos de CNEOS pronto comenzaron a sospechar que 2020 SO no era un asteroide normal.

"No estamos seguros de que sea un asteroide, es decir, un cuerpo natural", escribió Masi en el sitio web del Virtual Telescope Project.

¿Objeto colisionará con el planeta Tierra?

El director de CNEOS, Paul Chodas, sugirió posteriormente que 2020 SO puede no ser un asteroide en absoluto, identificándolo tentativamente como el propulsor del cohete Centaur de la fallida misión lunar Surveyor 2 de la NASA, que se lanzó el 20 de septiembre de 1966.

Llegó a esta conclusión después de retroceder el reloj y ejecutar la órbita del objeto hacia atrás utilizando un modelo de computadora para calcular su trayectoria pasada a través del espacio.

Chodas descubrió que el objeto ya había pasado relativamente cerca de la Tierra varias veces durante las últimas décadas, incluido un momento que indicó que podría haberse lanzado desde la Tierra, según la NASA.

"Uno de los posibles caminos para 2020 SO trajo el objeto muy cerca de la Tierra y la Luna a fines de septiembre de 1966", dijo Chodas en un comunicado. "Fue como un momento eureka cuando una revisión rápida de las fechas de lanzamiento de las misiones lunares mostró una coincidencia con la misión Surveyor 2".

La baja velocidad relativa y el plano orbital del objeto también respaldaron el argumento de que el objeto potencialmente no era de origen natural.

2020 SO fue capturado por la gravedad de la Tierra el 8 de noviembre, y los cálculos muestran que permanecerá en órbita alrededor de nuestro planeta como un satélite temporal hasta marzo de 2021 antes de que vuelva a escapar a una nueva órbita alrededor del sol.

A medida que 2020 SO se acerque a la Tierra, los astrónomos observarán el objeto para determinar si es o no un pedazo de basura espacial de la década de 1960.

