Obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden, por el tema del aborto

Desde su campaña electoral se supo que el Presidente de Estados Unidos es un fiel cristiano y aun como presidente asiste a la iglesia católica todos los fines de semana, sin embargo, un hecho podría hacer que los obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden.

El Presidente de Estados Unidos decidió la ratificación del derecho que una mujer tiene a abortar que se estableció en 1973 en la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que con el fin de debatir si los obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden, se ha escrito una declaración sobre el significado de la comunión.

Como se recordará en La Verdad Noticias, el día de su investidura Joe Biden inició su jornada asistiendo a una Iglesia Católica, momento en que se confirmó la fe que profesa el actual presidente de EEUU.

Controversia: obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden

¿Joe Biden desafía los llamamientos del Vaticano?

La controversia sobre si los Obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden se da porque el Presidente de EEUU, va al menos una vez a la semana a la Iglesia Católica, pero ha sorprendido por apoyar la histórica decisión de 1973 de la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Qué pasó en 1973? La Corte Suprema de EEUU señaló que es un derecho de la mujer a la interrupción del embarazo, esto desafía los llamamientos del Vaticano, por lo que los obispos resolvieron por mayoría redactar una declaración formal sobre el “significado de la Eucaristía en la vida de la Iglesia” y con esto los obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden.

La propuesta ha sido aprobada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (Usccb) por 168 votos a favor, 55 en contra y seis abstenciones y será discutida en noviembre.

Joe Biden, primer católico desde John F. Kennedy.

¿Qué significa dar la comunión y su importancia?

Para cualquier católico es un importante sacramento.

Para el cristianismo, la comunión o eucaristía es el sacramento que consiste en la transformación de un pedazo de pan (conocido como hostia) y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo para que estas sustancias sean recibidas por el creyente. .

Esta es una expresión que se utiliza tanto para referirse a la propia eucaristía en sí como a la relación que existe entre las personas que están unidas a Cristo y que son las que permiten la formación de la familia de la iglesia.

Con esto en mente podemos entender el porqué los obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden, ya que la Eucaristía es uno de los rituales más sagrados de la Iglesia Católica y algunos obispos han llamado a negar el sacramento a los políticos que apoyan el aborto.

Obispos analizan el tema “de la coherencia eucarística”, esto lo dijo el obispo Kevin Rhoades, de Fort Wayne-South Bend, Indiana, al dar a conocer que el comité redacta la declaración.

Por su parte, el obispo Michael Burbidge, de Arlington, Virginia, afirmó a su vez que la declaración tratará sobre “cómo vivir una vida eucarística y cómo seguir adelante en el servicio”. “No excluimos a ninguna persona de la iglesia”, afirmó.

Así mismo se debe considerar que El Catholic News Service informó en mayo que el Vaticano había advertido a los obispos estadounidenses que procedieran con cautela con políticas diseñadas “para abordar la situación de los católicos en cargos públicos que apoyan la legislación que permite el aborto, la eutanasia u otros males morales”.

Pero esta no es la primera vez que los obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden, en 2019 hay un trasendente, un sacerdote de Carolina del Sur negó la sagrada comunión a también por su postura sobre el aborto.

Obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden y excomulgarlo

Joe Biden podría ser expulsado de la Iglesia Católica.

Con el documento con el que los obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden, también podrían usarlo para excomulgar al Presidente de Estados Unidos, lo que significa que la Iglesia Católica lo expulsaría.

En ese sentido sería el arzobispo de Washington, Wilton Daniel Gregory, tendría el poder de decidir si implementar o no ese veto, y ya ha dejado claro que no lo hará. Pero la realidad es que durante un largo y tenso debate este jueves en la Usccb, los promotores de la medida insistieron en que su plan no eliminaría el derecho a recibir la comunión de Biden.

Aun así, varios en el episcopado pidieron tomar algún tipo de medida contra “un presidente católico que se opone a las enseñanzas de la Iglesia”, en palabras del obispo de Baker (Oregon), Liam Gary. Pero la realidad es que aún está latente que los Obispos podrían no darle la comunión a Joe Biden.

