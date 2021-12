Obispo dice frente a niños que Santa Claus no existe y fue creado por Coca-Cola

Un obispo de Italia ha causado gran polémica pues indicó a los feligreses, entre los que había varios niños, que Santa Claus no existe, que es "un personaje imaginario y no una persona real" y que su traje de color rojo es una creación de la empresa Coca-Cola para vender más.

Se trata del obispo Antonio Staglianò, quién al final del festival de “Artes Afímeras”, en Sicilia indicó: "No, Santa Claus no existe. De hecho, agregaría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca-Cola exclusivamente con fines publicitarios"

A los padres de familia no les agradó para nada las declaraciones del arzobispo quienes de inmediato se quejaron en la diócesis, que a través de redes sociales ofreció una disculpa en nombre del obispo.

En su cuenta de Facebook el reverendo Allessandro Paolino, director de comunicación de la diócesis escribió: "Lamento esta declaración que ha llevado a la decepción de los más pequeños"

Así mismo revelaron que el arzobispo sólo pretendía "reflexionar con mayor conciencia sobre el significado de la Navidad y de las bellas tradiciones que la acompañan".

Reveló que Santa Claus está basado en San Nicolás

Arquidiócesis pidió disculpas por declaraciones del obispo

Más tarde el arzobispo en cuestión apareció en un video explicando que Papa Noel, cómo también es conocido, se basa y está respaldado por la figura de San Nicolás.

"Queridos niños, yo no he dicho, como recordaréis bien, que Papá Noel (Babbo Natale, en Italia) no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, histórica", asegura el obispo.

Bajo la premisa de que Papa Noel es San Nicolás el obispo explicó que los niños deben ayudarse mutuamente y ser solidarios con los niños pobres. Indicó que su intención era animar a los pequeños "a tener una idea más personificada de Papá Noel" y a "recuperar el verdadero sentido de la tradición cristiana de la Navidad".

¿Quién es Papá Noel en realidad?

Está basado en San Nicolás

El personaje de Santa Claus es la forma inglesa del nombre holandés de San Nicolás, 'Sinterklaas'. Aunque el Papá Noel moderno está asociado con un mundo de fantasía, el histórico San Nicolás fue un hombre piadoso conocido por su caridad y generosidad.

