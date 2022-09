Obispo Carlos Ximenes Belo es acusado de abuso sexual en una revista

El escándalo del obispo Carlos Belo ocurrió hace unas horas cuando se compartió en una revista holandesa los posibles abusos sexuales de dos menores.

En la publicación donde se menciona a Carlos Ximenes Belo las víctimas compartieron sus historias, se menciona que las agresiones ocurrieron en los 90 's.

Debido a la noticia se hizo conocer que no es la primera vez que una acusasión al obispo se habia realizado publicamente.

Tras la noticia las respuestas del Vaticano y el obispo no tardaron en compartirse. El funcionario Timor Oriental opinió este jueves estar sorprendido y que la arquidiócesis no podría revelar más allá sin la autorización del Vaticano.

Gracias a la noticia se hizo saber que no es la primera vez que el obispo Belo ha recibido acusaciones de abusos, pues en el 2019 ocurrió una situación similar, ocasionando sanciones disciplinarias

Los castigos que recibió ante las acusaciones de ese año fueron cero movimientos en la iglesia, en el ministerio y contactos con menores como con Timor Oriental donde pertenecían las víctimas.

En la revista holandesa de nombre De Groene Amsterdammer donde se realizaron las denuncias, nombraron a las dos víctimas llamadas Paulo y Roberto quienes también confirmaron abusos de otros niños también.

Algo más sorprendente es que el gobierno de Timor Oriental, funcionarios y eclesiásticos sabía de la violencia a los niños y decidieron hacer caso omiso a la situación.

Una de las víctimas contó que el obispo abusó de él una noche, al día siguiente en la mañana se despidió e incluso le dejó dinero como forma de comprar su silencio.

Te puede interesar: Obispo de Nicaragua es "secuestrado" por el gobierno de Ortega

En 1996 Carlos Ximenes Belo recibió el Premio Nobel de la Paz por parte del Comité Nobel junto a Ramos-Horta debido a una campaña que buscaba la independencia de su país, Indonesia.

El ya mencionado Ramos-Horta en La Verdad Noticias, habló sobre las acusaciones del obispo Ximenes Belo diciendo:

“Prefiero esperar nuevas medidas de la Santa Sede. No puedo, no hago, no puedo hacer otro comentario aparte de ese”.