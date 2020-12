Obama se dice dispuesto a aplicarse la vacuna Covid para generar confianza

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama ha dicho que podría recibir una vacuna contra el Covid-19 en la televisión con el fin de calmar los temores que rodean el tema a la población estadounidense.

En una entrevista para "Urban View" de Sirius XM el ex mandatario señaló que los trabajadores de primera línea, como los de las tiendas de abarrotes, deberían tomar la vacuna primero.

Asimismo, el ex presidente de Estados Unidos dijo: "les prometo que cuando esté hecha para las personas con menos riesgo, la tomaré y es posible que acabe llevándolo a la televisión o filmando sólo para que la gente sepa que confío en esta ciencia".

Añadió: "Y en lo que no confío es en tener Covid... Creo que en este punto, particularmente en la comunidad afroamericana, somos - afroamericanos, hispanos, nativos americanos- tenemos las tasas de muerte más altas de esta cosa y somos los más expuestos y los más vulnerables en parte porque tenemos muchas condiciones preexistentes".

El expresidente Barack Obama dijo que "absolutamente" planea recibir una vacuna Covid-19

Publicado en YouTube este miércoles, el audio de los comentarios de Barack Obama se produjo después de que las encuestas indican que un número significativo de estadounidenses tenía reservas sobre la vacunación.

El ex presidente también expresó su confianza en la administración del presidente electo Biden para nombrar asesores sólidos sobre el tema. Continuó elogiando al Dr. Anthony Fauci, un importante asesor de coronavirus de la Casa Blanca que se ha enfrentado con el presidente Trump.

"La gente como Anthony Fauci, a quien conozco y con quien he trabajado, confío completamente...Entonces, si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y puede vacunarlo, inmunizar para que no contraiga Covid, absolutamente yo voy a aceptarlo”, dijo.

Vacuna Covid Moderna se aplicará en EE.UU

Moderna Inc. dijo el lunes que estaba pidiendo a los reguladores de EE. UU. y Europa que permitan el uso de emergencia de su vacuna Covid-19, ya que los resultados de un nuevo estudio confirman que las vacunas ofrecen una fuerte protección, lo que intensifica la carrera para comenzar con vacunas limitadas a medida que empeora el coronavirus.

Los hospitales de Estados Unidos se han llevado al límite, ya que la nación ha visto más de 160 mil nuevos casos por día y más de 1,400 muertes diarias.

