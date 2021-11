ONU le presenta a Elon Musk el plan para acabar con el hambre con sus 6 billones

La polémica entre las Naciones Unidas y Elon Musk continúa desde que el famoso magnate se rehusó a donar seis billones de dólares para acabar con el hambre, asegurando que sólo lo haría si le explican detalladamente cómo su donación acabaría con el hambre.

Muchos se pusieron del lado del CEO de Tesla argumentando que sólo le pedían la enorme suma sin explicación alguna, por lo que su cuantiosa donación quedó en espera, aunque ahora podría no tener otra opción debido a que le han respondido.

En las últimas horas, la Organización de las Naciones Unidas, finalmente le respondió a Elon Musk y le presentaron un documento donde le detallan cómo gastarían los seis mil millones de dólares que le solicitan.

ONU le responde a Elon Musk respecto a su donación

El empresario ahora no tiene excusas para no donar el dinero prometido

Como podrás recordar, hace poco más de dos semanas tras la petición de su donación, Elon Musk puso dos condiciones para resolver el hambre del mundo, por lo que su donación quedó a la espera, ya que no hubo respuesta por parte de la ONU, hasta ahora, pues la organización le respondió al magnate exactamente con lo que solicitó.

David Beasley, director del programa mundial de alimentos de la ONU le entregó documentos a Elon Musk afirmando que recibió un plan claro y libros abiertos, donde se detallará exhaustivamente cómo se gastará cada dólar de los seis mil millones que le solicitaban como donación, por lo que se espera que ahora que se cumplieron sus demandas cumpla su promesa.

Elon Musk debe cumplir su promesa con la ONU

En los próximos días se sabrá si Elon Musk donará la suma

Muchos esperaban que la ONU no presentara las pruebas necesarias para que Elon Musk realizara su donación, e incluso el boxeador Jake Paul donaría 10 millones de dólares si Elon realizaba su donación, la cual ahora no tiene ningún impedimento, y de no hacerla, esto podría significar un gran golpe para el CEO de Tesla, especialmente tras sus últimas pérdidas.

Hasta el momento no han habido declaraciones por parte de Elon Musk, quien ahora debería estar leyendo el plan que presentó la ONU para acabar con el hambre con su donación de seis mil millones de dólares.

