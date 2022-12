ONU emite resolución contra la proliferación de armas de destrucción masiva

El Concejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución para evitar que actores no estatales tengan acceso a armas de destrucción masiva.

Esto se debió a que se aumentó por 10 años el mandato de un comité que se dedica a esa tarea, y gracias a las deliberaciones de un examen, fue presidido por México.

¿Quiénes participaron en este examen?

Esta resolución sirve para evitar el desastre en el mundo

En el examen participaron todos los Estados miembros que lo decidieron así, dijo el miércoles Juan Ramón de la Fuente, quien es representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su intervención frente al Comité 1540 que preside él luego de la intervención de Rusia y Estados Unidos.

“Como ha sido evidente por las intervenciones que acabamos de escuchar, no fue un proceso sencillo ni estuvo libre de obstáculos; en realidad ninguno lo es.

“Pero ante las diferentes posiciones, que se expresaron en reiteradas ocasiones, mi delegación se esforzó en todo momento por encontrar fórmulas que facilitaran las convergencias, tomando en cuenta los puntos de vista disímbolos de todas las delegaciones”, dijo.

Por ello, el representante de México expresó que se congratula por dicho acuerdo y que la extensión del mandato del comité permitirá fortalecer la asistencia que se requiere por los gobiernos para cumplir con sus obligaciones.

Además, el representante de este país ante la ONU se mostró satisfecho por la atención que se le dio a la participación de las mujeres durante el proceso, la que explica alentó el Concejo de Seguridad.

“Para un país como el mío, con una política exterior feminista, es motivo de gran satisfacción que, por primera vez, el Consejo de Seguridad aliente al comité a prestar la debida atención a la participación plena, igualitaria y significativa de mujeres en todas sus actividades”, concluyó.

¿Qué es la no proliferación de armas de destrucción masiva?

Este tipo de armas son una amenaza mundial

La proliferación de armas de destrucción masiva es una grave amenaza para la paz y seguridad internacional y el mundo entero está expuesto a los riesgos y amenazas que representa la proliferación de éstas.

Por ello existe el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, y el párrafo 3 de éste dice que prevé un examen del funcionamiento del Tratado cada cinco años, disposición que fue reafirmada por los Estados partes en la conferencia de 1995 de las Partes encargadas del Examen y la Prórroga del Tratado sobre la No proliferación de Armas Nucleares y la Conferencia de las Partes del Año 2000 encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

Este es un tratado clave que tiene por objetivo prevenir la propagación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el objetivo de lograr el desarme nuclear y el desarme general y completo.

Esto también lo refrenda la ONU puesto que han dicho que la humanidad está al borde de una catástrofe nuclear.

