ONU condena el perdón de Trump a asesinos de 17 civiles iraquíes

Una alta funcionaria de derechos humanos de las Naciones Unidas sumó el miércoles su voz al coro de condena de los indultos del presidente Donald Trump a cuatro mercenarios estadounidenses condenados por masacrar a 17 civiles iraquíes en 2007.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dijo en un comunicado que la agencia está "profundamente preocupada" por el indulto del 22 de diciembre por Trump a los ex guardias de Blackwater Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard y Nicholas Slatten.

Los cuatro hombres fueron condenados a 12 años de cadena perpetua por delitos que incluían el asesinato en primer grado por su papel en la masacre de la plaza Nisour del 16 de septiembre de 2007 en el centro de Bagdad.

"Perdonarlos contribuye a la impunidad y tiene el efecto de animar a otros a cometer tales crímenes en el futuro", dijo Hurtado sobre los guardias de Blackwater.

"Al investigar estos crímenes y completar los procedimientos legales, Estados Unidos cumplió con sus obligaciones bajo el derecho internacional", agregó.

"La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide a Estados Unidos que renueve su compromiso de luchar contra la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como que cumpla con sus obligaciones de garantizar la rendición de cuentas por tales crímenes".

Los crímenes que Trump perdonó

En uno de los crímenes más publicitados de la invasión y ocupación de Irak liderada por Estados Unidos, los mercenarios de Blackwater escoltaban un convoy diplomático cuando, aparentemente sin provocación, abrieron fuego en la plaza abarrotada con ametralladoras, lanzagranadas y otras armas a plena luz del día. .

"El tiroteo comenzó como lluvia", recordó el sobreviviente Fareed Walid Hassan, quien dijo que fue testigo de cómo una mujer arrastraba a su hijo pequeño muerto mientras huía para salvar su vida. Otra víctima, Mohassin Kadhim, fue asesinada a tiros mientras protegía a su hijo en brazos.

Ali, el hijo de 9 años del sobreviviente Mohammed Kinani, recibió un disparo en la cabeza mientras estaban sentados en su automóvil.

Ali murió cuando los mercenarios balearon el vehículo en el que estaba sentado junto con sus primos.

"Estaba de pie en estado de shock mirándolo cuando la puerta se abrió y su cerebro cayó al suelo entre mis pies", dijo Kinani.

Cuando finalmente cesó el tiroteo después de 15 horribles minutos, 17 iraquíes: hombres, mujeres y niños; personas que huyen en coches y a pie; un hombre con los brazos alzados en señal de rendición, yacía muerto. Otras veinte personas resultaron heridas, algunas de gravedad, incluida una víctima herida por una granada lanzada contra una escuela de niñas cercana.

Como informó Common Dreams el miércoles, el indulto de Trump a los criminales de guerra condenados fue condenado rotundamente por activistas por la paz, periodistas, políticos progresistas, fiscales y otros.

Medea Benjamin, cofundadora del grupo pacifista CodePink, tuiteó el martes que "Trump podría haber indultado a los denunciantes Julian Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden. En cambio, optó por perdonar a cuatro mercenarios de Blackwater que asesinaron a 17 civiles iraquíes, incluidos dos niños". [de 8 y 11 años], en un ataque no provocado contra una multitud de personas desarmadas ".

El ex fiscal federal Glenn Kirschner lamentó en una entrevista de MSNBC que "parece que no hay una línea que Donald Trump no cruce".

"Para este viejo fiscal, parece que lo que acaba de hacer fue como un paso indiscriminado del estado de derecho", continuó Kirschner. "Quiero decir, perdona a las personas que le mienten al FBI como parte de la investigación sobre Rusia. Perdona a los republicanos que robaban a sus donantes, cometían violaciones al financiamiento de campañas o se dedicaban a la formación de información privilegiada".

"Lo que más me irrita y me golpea personalmente es [que] ... estos cuatro contratistas de Blackwater ... masacraron a hombres, mujeres y niños iraquíes inocentes, desarmados", agregó. "Eso fue procesado ... tres veces por mi antigua oficina, la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El fiscal principal, un caballero llamado Pat Martin, es alguien con quien enjuicié casos de asesinato. Volcó su corazón y su alma en la lucha por justicia para esas víctimas iraquíes ".

Te puede interesar:Trump considera perdonar a sus hijos y abogado antes de abandonar el cargo

Como reportamos en La Verdad Noticias, Donald Trump también dio el indulto presidencial a varios aliados y representantes republicanos de distintos estados, vinculados con la investigación de Mueller con la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Common Dreams.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.