OMS recomienda el uso de cubrebocas en niños a partir de los 12 años

Ante la pandemia del coronavirus que se sigue prevaleciendo en varios rincones del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el pasado viernes que los niños mayores de 12 años deben usar cubrebocas en los mismos contextos que los adultos en un intento por frenar la pandemia de Covid-19.

De esta manera la agencia de salud de la ONU, en cooperación con UNICEF, publicó una nueva guía sobre cuándo es apropiado que los niños usen cubrebocas para impedir la propagación de la crisis del Covid-19. Por su parte, las dos agencias de la ONU habían convocado a un grupo de expertos para revisar los datos limitados disponibles sobre la contribución de los niños a la propagación del Covid-19.

OMS en el cuidado de los niños

En ese sentido, la OMS recomienda que los niños de 12 años o más deben usar un cubrebocas en las mismas condiciones que los adultos, en particular cuando no pueden garantizar al menos una distancia de un metro de los demás y hay una transmisión generalizada en la zona, para así no estar vulnerables ante el Covid-19.

Los especialistas explicaron que en determinadas circunstancias podría ser aconsejable que los niños de entre seis y 11 años usen un cubrebocas en lugares donde hay una transmisión generalizada del virus, o en lugares donde los niños estaban en contacto con ancianos u otras personas en alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave si contraen el virus.

Cabe mencionar, que para los niños pequeños, un adulto debe estar presente para supervisar que están usando la máscara de manera segura, y se debe tener en cuenta el impacto potencial en su aprendizaje y desarrollo. Según la nueva guía, para los niños de cualquier edad con trastornos del desarrollo, discapacidades u otras condiciones de salud específicas puedan interferir con el uso del cubrebocas.