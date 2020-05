OMS reafirma: cloroquina y hidroxicloroquina no son eficaces contra el coronavirus

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, dijo este miércoles 20 de mayo que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden causar efectos secundarios y no tienen una eficacia comprobada en el tratamiento de Covid-19; también afirmó que las sustancias solo deben usarse contra el coronavirus en ensayos clínicos.

"Todas las naciones, particularmente aquellas con autoridades reguladoras, están en condiciones de asesorar a sus ciudadanos sobre el uso de cualquier droga. Sin embargo, con respecto a la hidroxicloroquina y la cloroquina, que ya están autorizadas para muchas enfermedades, diría que, hasta esta etapa, ni la cloroquina ni la hidroxicloroquina han sido efectivas en el tratamiento de Covid-19 o en la profilaxis contra la infección por la enfermedad. De hecho, es todo lo contrario ”, dijo Ryan director de la OMS.

Muchas autoridades han emitido muchas advertencias sobre los posibles efectos secundarios de las drogas. Y muchos países han limitado su uso para ensayos clínicos, bajo la supervisión de médicos en hospitales, específicamente para Covid-19, debido a una serie de posibles efectos secundarios que han ocurrido y pueden ocurrir. Dicho esto, una vez más, corresponde a cada autoridad nacional evaluar la evidencia a favor y en contra de este medicamento, agregó.

Las medicinas solo deben usarse contra el coronavirus en ensayos clínicos.

Las declaraciones se hicieron después de que la entidad fuera interrogada sobre el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, que permite que los medicamentos se usen para tratar la enfermedad a pesar de que no hay evidencia científica de que funcionen. Las sustancias se usan comúnmente contra la malaria y las enfermedades autoinmunes, como el lupus.

"Ahora tenemos ensayos clínicos de Solidaridad (iniciativa internacional que busca tratamientos para Covid-19) en varios países, en los que se incluyen cloroquina e hidroxicloroquina. Como OMS, recomendamos que, para Covid-19, estos medicamentos se reserven para su uso dentro de estos ensayos ", dijo Ryan.

Según la OMS, más de 3 mil pacientes están registrados en ensayos clínicos en 17 países.

Ministerio de Salud publica protocolo

El Ministerio de Salud publicó el protocolo que permite el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en el SUS, incluso en casos leves de Covid-19. Hasta entonces, el protocolo preveía remedios para casos graves.

El cambio fue el deseo del presidente Jair Bolsonaro, defensor de la cloroquina en el tratamiento de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. No hay evidencia científica de que la cloroquina pueda curar Covid-19. Los estudios internacionales no han encontrado eficacia en la medicina y la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas no recomienda su uso.

El texto mantiene la necesidad de que el paciente autorice el uso del medicamento y que el médico decida si aplica el medicamento o no. La cloroquina no está disponible para la población general.