OMS preocupada por aumento del COVI-19 en China

El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan afirmó que China podría tener complicaciones para realizar el recuento de las infecciones por COVID-19, pues señaló que el país pasa por un gran aumento de infecciones, esta situación acrecienta la preocupación sobre la falta de datos del país.

Por lo tanto, la organización considera que las cifras oficiales del país se han convertido en una referencia poco confiable, pues actualmente se han estado realizando menos pruebas debido a la reciente relajación de la estricta política cero COVID.

“En China, lo que se ha informado es un número relativamente bajo de casos en las UCI, pero anecdóticamente, las UCI se están llenando (...) No me gustaría decir que China no nos está diciendo activamente lo que está pasando. Creo que están detrás de la curva”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS, dijo estar “muy preocupado" por la ola de contagios de COVID-19, inédita en China por su gravedad, y solicitó a Beijing dar más detalles sobre la gravedad de la expansión de la enfermedad en el país asiático.

“La OMS está muy preocupada por la evolución de la situación en China (...). Para realizar una evaluación completa de los riesgos de la situación, la OMS necesita información más detallada sobre la gravedad de la enfermedad, los ingresos hospitalarios y las necesidades de las unidades de cuidados intensivos”.

Crematorios de Beijing operan a capacidad máxima

Docenas de coches fúnebres hacen fila en los crematorios

Con relación a esta situación, en la ciudad de Beijing se puede observar a docenas de coches fúnebres haciendo cola frente a un crematorio, esto inclusive cuando China no ha informado de nuevas muertes por COVID-19 durante este nuevo brote.

Esta situación ha generado críticas sobre su gestión actual del COVID-19 a medida que la capital se prepara para afrontar un aumento en los casos. Por su parte, la OMS aseguró estar lista para trabajar con China para mejorar la forma en que el país recopila datos sobre los factores críticos como lo son las hospitalizaciones y las muertes.

Sin embargo, Mike Ryan informó que ha habido un aumento de la vacunación en el país en las últimas semanas, afirmando que se espera que se logre vacunar lo suficiente en las próximas semanas para así evitar el impacto de los contagios por Ómicron.

¿Qué es la OMS?

La OMS advierte de la ola de contagios por la variante Ómicron

La Constitución de la OMS fue promulgada el 7 de abril de 1948, tras una reunión de las Naciones Unidas en 1945 donde se planteó la posibilidad de crear una organización mundial la cual se dedique a la salud.

