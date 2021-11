OMS pide "calma" ante la nueva variante de COVID-19 altamente mutada

Luego que se dieran a conocer los primeros casos de la nueva variante B.1.1.529 de COVID-19 hallada en Sudáfrica y clasificada como “peligrosa” por un grupo de científicos sudafricanos debido a su alta mutación, países de Asia y Europa endurecieron las restricciones de viaje, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un especial llamado a los gobiernos.

El portavoz del organismo, Christian Lindmeier señaló que los expertos calculan que harán falta "varias semanas" para comprender el nivel de transmisión y la virulencia de la nueva variante del coronavirus, por lo que desaconsejan por ahora restringir los viajes.

Asimismo, señaló que los responsables de vigilar la evolución del coronavirus determinarán este viernes 26 de noviembre si la nueva variante de coronavirus debe clasificarse como "preocupante".

OMS analiza variante de COVID-19 altamente mutada

Los primeros casos fueron identificados en Sudáfrica.

La agencia sanitaria de Sudáfrica dio a conocer el pasado 23 de noviembre los primeros casos de la nueva cepa de COVID-19 con más de 32 mutaciones y algunas de ellas son, según científicos sudafricanos, motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los gobiernos no cerrar sus puertas a viajeros, pues dijo, aún tomará semanas analizar la evolución de esta nueva variante de coronavirus.

“Permítanme reiterar nuestra posición oficial: la OMS recomienda que los países sigan aplicando un enfoque científico y basado en los riesgos (...). En esta fase, no se recomienda la aplicación de restricciones en los viajes", puntualizó Lindmeier.

Variantes de coronavirus

Una variante es una mutación que ocurre en el virus luego de un tiempo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud todos los virus cambian con el paso del tiempo, situación que ocurre con el SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19.

Para facilitar el debate público, la OMS le da a las nuevas variantes un nombre basado en letras del alfabeto griego, más accesible a un público no científico y que permite además no estigmatizar al país donde se detecta por primera vez la variante, sin embargo, hasta el momento el organismo no ha nombrado a la nueva variante de COVID-19.

