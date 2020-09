OMS investigará casos de abuso sexual en el Congo por parte de sus empleados

La organización mundial de la salud (OMS) se encuentra en una constante actividad por el covid-19, pero también atendiendo situaciones de riesgo en todas partes del mundo, como El Congo, donde luchan contra el ébola.

Sin embargo, esto ha traído múltiples denuncias, pues más de 50 mujeres han denunciado ser víctimas de abuso sexual por parte de los empleados enviados al Congo a atender la epidemia, por lo que la OMS ha iniciado una investigación.

Denuncian abuso sexual de empleados de la OMS

El Congo se encuentra en una situación de riesgo tras el rebrote de una epidemia por el Ébola, por lo que la organización mundial de la salud se encuentra ofreciendo su apoyo a los pobladores del país africano.

Asimismo, durante este marte 29 de septiembre, la OMS difundió un comunicado donde confirman el inicio de una investigación con respecto a más de 50 denuncias por abusos sexuales perpetradas por su personal.

La investigación se desarrolló para determinar si los agresores pertenecen a la organización, pues las mujeres afectadas declaran que los hombres afirmaban ser empleados de la OMS y aprovechaban esto para abusar sexualmente de ellas.

Ofrecían empleos a cambio de relaciones sexuales

Aunque no se revelaron más detalles sobre las agresiones sexuales, la ONG denominada como ‘The New Humanitarian’ difundió los casos, donde las afectadas revelaron el modus operandi de los supuestos empleados de la OMS.

Según los testimonios, los presuntos miembros de la OMS solicitaban a las mujeres tener relaciones sexuales con la promesa de darles trabajo en la organización mundial de la salud.

Mientras tanto, la OMS reafirmó que tienen cero tolerancia en cuanto a los abusos sexuales, por lo que investigarán a fondo el caso para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.