El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los países ricos con grandes suministros de vacunas contra el coronavirus que se abstengan de ofrecer vacunas de refuerzo hasta fin de año, ampliando una solicitud anterior que ha sido ignorada en gran medida.

En declaraciones a los periodistas en Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también dijo que estaba "consternado" por los comentarios de una asociación líder de fabricantes farmacéuticos, que dijo que los suministros de vacunas son lo suficientemente altos como para permitir tanto las vacunas de refuerzo como las vacunas en países que necesitan urgentemente vacunas pero que enfrentan escasez.

"No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensen que los pobres del mundo deberían estar satisfechos con las sobras", dijo, y agregó que los países de ingresos bajos y medianos bajos "no eran la segunda o tercera prioridad", dijo el director general de la OMS, Tedros Ashanom Ghebreyesus.

OMS había pedido una "moratoria" sobre las vacunas

OMS insta a los países ricos a retrasar las vacunas de refuerzo hasta 2022

La Verdad Noticias informa que, Tdros había pedido previamente una "moratoria" sobre las vacunas de refuerzo hasta finales de septiembre. Pero los países ricos, incluidos Israel, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, España y los Estados Unidos, iniciaron o están considerando planes para ofrecer terceras inyecciones de vacunas a sus personas vulnerables, como los ancianos o aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos.

El jefe de la OMS dijo que recibió un mensaje de "claro apoyo" de los ministros de salud en una reunión de los influyentes países del Grupo de los 20 este mes para un compromiso de ayudar a alcanzar el objetivo de que todos los países vacunen al menos al 40 por ciento de su población para fin de año.

"Hace un mes, llamé a una moratoria global sobre las dosis de refuerzo, al menos hasta finales de septiembre para priorizar la vacunación de las personas de mayor riesgo en todo el mundo que aún no han recibido su primera dosis", dijo Tedros. "Ha habido pocos cambios en la situación global desde entonces".

¿Cuántas vacunas se han administrado en países ricos?

OMS insta a los países ricos a retrasar las vacunas de refuerzo hasta 2022.

Alrededor del 80 por ciento de las 5.500 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han administrado a nivel mundial fueron a países de altos ingresos, dijo Tedros. Incluso, se estima que los países ricos tendrán excedentes de vacunas contra COVID-19 a fin de año.

Los países ricos también han ofrecido donar mil millones de dosis de vacunas a otros países, pero menos del 15 por ciento de esas dosis se han "materializado", señaló, y dijo que los fabricantes se han comprometido a priorizar un programa respaldado por las Naciones Unidas para llevar vacunas contra COVID-19 a las personas más necesitadas del mundo.

