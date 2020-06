OMS declara “nueva y peligrosa fase” de la pandemia del coronavirus

La pandemia de coronavirus se encuentra en una “nueva y peligrosa frase”, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesusya, ya que el virus continúa acelerándose mientras se alivian los bloqueos.

Solo el jueves se presentaron 150 mil nuevos casos y son los más altos hasta ahora, registrados en un solo día y casi la mitad de ellos están en las Américas, por ello el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que "El mundo está en una fase nueva y peligrosa", desde Ginebra.

"El virus todavía se está propagando rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas aún son susceptibles", por ello Tedros instó a las personas a mantener el distanciamiento social y la "vigilancia extrema", sobre todo por que una gran cantidad de casos nuevos en las Américas provenían del sur de Asia y Medio Oriente.

OMS espera la vacuna contra el coronavirus Covid-19 a fines del 2020.

Coronavirus en aumento, debe tener seguimiento

La OMS destacó la importancia de la tecnología de seguimiento y localización como "un elemento esencial" para prevenir la propagación de la enfermedad.

El Dr. Hans Kluge, el director regional europeo, también señalaron que era posible una segunda ola en otoño.

Al hablar en una sesión informativa centrada en Rusia, dijo: "Tenemos la influenza estacional, existe la posibilidad de un efecto estacional en el virus, pero aún no estamos seguros, de que luego veremos una segunda ola".

La lección es que se tiene que implementar lo que sabemos que funciona: el núcleo de la estrategia es encontrar lo antes posible, aislar, evaluar a las personas sospechosas de Covid y, si es necesario, tratarlas sin ningún estigma o discriminación.

Y al mismo tiempo (los gobiernos necesitan) rastrear y poner en cuarentena los contactos: el rastreo de contactos es un elemento esencial de esta estrategia, sin embargo todavía no no hay una solución única.

Sus comentarios se produjeron un día después de que a los parlamentarios del Reino Unido se les dijera que la aplicación de teléfono inteligente de rastreo de contactos del Gobierno, previamente anunciada como un pilar fundamental de la respuesta del país a la pandemia, podría ser eliminada.

El jueves, Downing Street dio un giro radical en U sobre su aplicación de seguimiento diferido y desechó su propio modelo en favor de otro que ha sido desarrollado por los gigantes tecnológicos Apple y Google.

El Dr. Kluge también dijo que el compromiso de la comunidad con las reglas de bloqueo era "crucial" para ayudar a bloquear la propagación de infecciones, particularmente cuando se acerca el verano, cuando las personas pueden estar más inclinadas a reunirse, añadiendo “'No estamos fuera del bosque. Los bloqueos y el distanciamiento social nos han ganado tiempo”.

'Donde tengamos oportunidad, debemos aprovecharla para fortalecer nuestra preparación y la de nuestros servicios de emergencia y nuestra entrega de rutina del sistema de salud.

“Eso significa esperar lo mejor pero prepararse para lo peor: un probable resurgimiento de Covid-19, en todos los países, a través de regiones, en pueblos y comunidades. Como dice el dicho popular, contamos nuestros pollitos en otoño, pero esto depende de cómo actuemos ahora.

El Dr. Kluge advirtió que las “campanas de alarma” deberían estar sonando para Europa, ya que covid-19 todavía está en una fase activa en muchos países

Él dijo: Varios países continúan enfrentando una mayor incidencia, mientras que otros están viendo un aumento en el número, como Macedonia del Norte, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán e Israel.

En el último mes, el número de países europeos que mostraron aumentos significativos en la incidencia acumulada se ha más que triplicado, de 6 a 21 países y es que el Covid-19 todavía está en una fase activa en muchos países.

Kluge dijo que es crucial que continuemos recuperando y reconstruyendo la vida normal después del bloqueo, pero también es muy importante que las autoridades inviertan completamente en tener un sistema agresivo de seguimiento, prueba y seguimiento para evitar bloqueos adicionales costosos en las próximas semanas y meses en caso de que el virus se recupere .

“Se ha disparado una advertencia: la reapertura de las escuelas en algunos países ha dado lugar a' brotes 'locales en la cantidad de casos; debemos ser diligentes y levantar las restricciones con cuidado. Repito: el riesgo sigue siendo alto en todos nuestros Estados miembros”.

Lord Bethell, el ministro responsable de la aplicación de teléfono inteligente del Gobierno, dijo a los parlamentarios que la tecnología tan esperada no era una prioridad, a pesar de las afirmaciones anteriores del Secretario de Salud Matt Hancock de que se implementaría hace un mes.

Lord Bethell le dijo al Comité de Ciencia y Tecnología que un piloto de la aplicación en la Isla de Wight había tenido éxito, pero también demostró que las personas prefieren el contacto humano a los enfoques tecnológicos.

Hablando de la aplicación, dijo: "Estamos buscando poner en marcha algo antes del invierno, pero no es la prioridad en este momento", pero agregó que el Gobierno no estaba sintiendo una gran presión de tiempo sobre la aplicación, y no quería "envenenar la piscina" apresurando algo que no está "del todo bien".