OMS declara al COVID-19 como PANDEMIA; habrá más países como Italia, advierte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la mañana de este miércoles al nuevo brote de coronavirus (Covid-19) como pandemia y advierte que aunque "en este momento, Irán e Italia están sufriendo", muy pronto otros países "se encontrarán en la misma situación".

Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud explicó que esta nueva categoría de pandemia interpuesta al Covid-19 se debió al número alarmante de contagios e inacción por parte de los gobiernos.



“Algunos países tienen problemas por falta de capacidad.



Algunos países tienen problemas por falta de recursos.



“Hemos estado siguiendo la epidemia y estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de contagio y de su severidad, pero también de los alarmantes niveles de inacción. Es por ello que hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”, dijo.

De acuerdo con cifras oficiales de la OMS, en las últimas dos semanas el número de casos confirmados de coronavirus "ha aumentado trece veces, y el número de países afectados se ha triplicado. Ya hay más de 118.000 casos en 114 países y 4291 personas han perdido la vida".

Por ello, "pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios", dijo Tedros

¿Qué diferencia hay entre una pandemia y una epidemia?

De acuerdo con el máximo representante de la OMS, esta nueva acepción interpuesta al coronavirus chino no cambia en nada las acciones que se están tomando por parte del organismo y los países del mundo.

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, y no cambia lo que los países deberían hacer", puntualizó.

