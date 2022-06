OMS analiza esquema y distribución de vacunas contra la viruela de mono

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que el organismo está trabajando en el desarrollo de un esquema de vacunación y un mecanismo de reparto de vacunas, para hacerle frente a la propagación de la viruela de mono en más de 30 países.

Aunque se ha señalado, que quienes recibirán las vacunas serían los países ricos, que pueden costear este antídoto, expertos han defendido que al ejercerse de esta forma el esquema de reparto, le estarían quitando la oportunidad a los países africanos de enfrentar esta enfermedad de origen zoonótico, que como se sabe llevan décadas enfrentando esta situación, como ocurrió recientemente con el COVID-19.

La propuesta fue presentada, poco antes de que más países registraron casos confirmados, por lo que se dijo que en al menos una semana se tendría el plan a seguir para la distribución justa de las vacunas, que se realizará con base a las necesidades epidemiológicas, además se subrayó que la vacuna tiene un 85% de efectividad ante la infección.

Vacuna contra viruela de mono

Solo existen dos tipo de vacuna y tienen efectividad del 85%

En días pasados, el subdirector de salud Hugo López Gatell, explicó que existen al menos que aunque no existe un tratamiento seguro para detener la infección, existen dos tipos de vacunas contra la viruela de mono, que tiene una eficacia del 85%, pero Sin embargo, las vacunas originales ya no están disponibles para el público en general, no obstante en 2019 se aprobó un nuevo antídoto, el cuál se ha aplicado a los pacientes que han sido diagnosticados recientemente.

“Hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono, hay medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad pero no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que se presenta de manera puntual, localizada”,añadió. Y recordó que en nuestro país, México se tiene el registro de 3 casos de la infección

¿Es necesario vacunarse contra la viruela de mono?

La OMS asegura que no es necesario la vacación masiva

Las autoridades de Salud, únicamente han otorgado la inmunización a las personas que se encuentran infectadas, es decir a los casos confirmados, ya que como se expuso anteriormente en La Verdad Noticias, no existen vacunas suficientes para toda la población en el mundo, por ello y porque se ha considerado como una infección con bajos niveles de propagación, ante ello la OMS, reiteró que no es necesario la vacunación masiva ante el virus.

"La vacunación masiva no es necesaria ni recomendada por el momento", explicaron, ya que la propagación el virus “Monkeypox” se estar controlando en la mayoría de los casos, pues, ya que cada nación ha desarrollado sus propios métodos de contención, basados en la actual pandemia.

