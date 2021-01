OMS advierte que la vacuna Moderna NO debe administrarse en embarazadas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva guía sobre la vacuna Moderna contra el COVID-19, incluido el preocupante consejo de que las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna a menos que tengan un alto riesgo de exposición.

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE) sobre Inmunización emitió una serie de recomendaciones sobre la vacuna Moderna este martes, advirtiendo que las mujeres embarazadas no deben vacunarse a menos que sean trabajadores de la salud o tengan un riesgo particularmente alto de exposición.

"Si bien el embarazo pone a las mujeres en mayor riesgo de COVID-19 grave, actualmente no se recomienda el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas", escribió SAGE.

Vacuna Moderna.

Vacuna Moderna puede provocar alergias adversas

La directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brien, dijo que se necesitaban ensayos clínicos de la vacuna Moderna en mujeres embarazadas.

El informe también destaca que la vacuna debe administrarse en dos tomas con un intervalo de 28 días entre cada inyección, con la posibilidad de extender este intervalo hasta 42 días si es necesario.

El informe SAGE también enfatizó la necesidad de que la vacuna Moderna se administre en instalaciones donde los tratamientos para las reacciones alérgicas estén fácilmente disponibles. El grupo de expertos emitió una guía sobre la vacuna rival Pfizer/BioNTech hace varias semanas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos y el Comité Asesor Independiente sobre Prácticas de Inmunización dijeron que no había evidencia suficiente para sugerir que las vacunas Moderna y Pfizer fueran adecuadas o no para mujeres embarazadas, ya que ninguna de las dos contiene el virus en sí y, por lo tanto, no pueden causa COVID-19, pero no había suficientes datos disponibles para realizar una llamada.

La última guía de Public Health England apoya esta posición, afirmando que, "las primeras vacunas COVID-19 no contienen organismos que puedan multiplicarse en el cuerpo, por lo que no pueden infectar a un feto en el útero".

