OFICIAL: Xbox Series S costará $299 dólares y llegará en noviembre

OFICIAL: La Xbox Series S costará $299 dólares

Microsoft ha respondido a informes recientes, presentando oficialmente la Xbox Series S con un precio minorista de $299 en los Estados Unidos. La compañía afirma que la consola de próxima generación tiene su huella "más pequeña" hasta la fecha, con más detalles por venir "pronto".

Desde hace algún tiempo que se rumora que Microsoft está trabajando en dos consolas Xbox para la próxima generación, con el objetivo de reclamar ambos extremos del mercado. Y ahora, podemos confirmar de hecho que el esquema de precios debería ser muy familiar, coincidiendo con el de Xbox One X y Xbox One S de antaño.

Podemos confirmar este martes 8 de septiembre que la Xbox Series S de entrada costará $299 dólares al por menor, con una opción de financiamiento de Xbox All Access de $25 dólares por mes, que Microsoft planea impulsar a través de varios minoristas y un gran lanzamiento global. La Xbox Series X más poderosa costará $499 dólares, con una opción de financiamiento de Xbox All Access de $35 por mes.

Ambas consolas se lanzarán el 10 de noviembre de 2020.

La Xbox Series S acaba de filtrarse (a través de Brad Sams), lo que nos da un vistazo al SKU de próxima generación de nivel de entrada de Microsoft. La Xbox Series S es lo suficientemente pequeña como para caber dentro de una Xbox Series X, y esperamos que tenga alrededor de 4TF RDNA2, lo que la hace aproximadamente tan poderosa como la Xbox One X, quizás orientada a monitores de 1080p con mejores velocidades de cuadro.

No tenemos más detalles de la compañía sobre las capacidades de la consola más allá de eso, pero esperamos unidades NVME y muchas de las funciones más nuevas de "próxima generación" como reanudar rápidamente varios juegos y trazado de rayos.

Más detalles de la Xbox Series X

La Xbox Series X es una bestia de 12TF de una consola que contará con una resolución de 4K y 60 FPS como estándar, con algunos juegos, como Halo Infinite, que llegan hasta 120 FPS en multijugador.

Los precios que Microsoft ha propuesto para Xbox Series S y Xbox Series X los colocan firmemente en línea con los de Xbox One S y Xbox One X, y será interesante ver cómo Sony valora la PlayStation 5 de la competencia en respuesta. Microsoft se ha comprometido a llevar toda la biblioteca de juegos de Xbox One, incluidos los juegos de Xbox 360 compatibles con versiones anteriores, a Xbox Series S y Xbox Series X, y sus mejores auriculares Xbox One y todos sus demás accesorios "simplemente funcionarán" también en los sistemas de próxima generación.

Microsoft impulsará la financiación de Xbox All Access de forma mucho más amplia que en esta generación, que se consideró como un programa piloto. Esperamos que Xbox All Access se extienda a muchos más mercados que antes, y también esperamos que las consolas de la serie Xbox se preparen para un lanzamiento global simultáneo en todos los mercados existentes de Xbox, en lugar del lento lanzamiento que vimos para Xbox. Uno en 2013.