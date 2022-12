“Nunca intenté cometer fraude”, Fundador de FTX

Sam Bankman-Fried, el fundador de la firma de criptomonedas FTX, hizo su reaparición pública y aseguró que nunca intentó cometer fraude, esto tras el drástico colapso de su firma, considerado como una de las más grandes caídas de los últimos tiempos.

En entrevista para el diario The New York Times, el hombre que alguna vez fue aclamado como el "rey de las criptomonedas", declaró que había tenido un “mal mes” y que casi no le quedaba dinero.

Bankman-Fried, de 30 años, asegura que incluso tampoco él pudo retirar su dinero de FTX a tiempo, por lo que afirmó que ahora no tiene “casi nada”, declaración que causó todo tipo de reacciones.

Fundador de FTX brinda declaraciones

Sam Bankman-Fried.

En entrevista desde las Bahamas, explicó que solo le queda una tarjeta de crédito con una deuda de alrededor de US$100.000. Además, aseguró que no hubo engaño deliberado a los inversores y agregó: “Nunca intenté cometer fraude”.

De acuerdo a los documentos judiciales presentados a principios de este mes, FTX actualmente les debe a sus 50 acreedores más grandes casi $3.100 millones de dólares.

En ese sentido, Bankman-Fried dijo que por ahora no está preocupado por posibles responsabilidades penales o civiles. "Hay un momento y un lugar para pensar en mí mismo y en mi propio futuro", dijo.

Bankman-Fried niega intento de fraude en FTX

La caída de Bankman-Fried tras el colapso de FTX fue rápida. En solo unos días, perdió 16 mil millones de dólares cuando su imperio cayó en bancarrota. Pero el misterio continúa envolviendo los miles de millones que faltan en el criptoexchange de la firma.

En su mejor momento, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue visto como una versión joven del legendario inversionista estadounidense Warren Buffet. Hasta fines de octubre, tenía un patrimonio neto estimado en más de $15.000 millones de dólares, sin embargo, la histórica caída de la firma cambió su rumbo. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el hombre de 30 años renunció como director general de FTX el 11 de noviembre.

