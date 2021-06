Nugget de pollo en McDonald's con forma de Among Us lo venden a 100.000 dólares

Un nugget de pollo en McDonald's que tiene la forma de Among Us, un personaje de videojuego popular se ha vendido oficialmente por casi $ 100,000 en eBay.

El nugget de pollo tiene la forma de un personaje Among Us , un videojuego multijugador en línea que ganó gran popularidad durante la pandemia Covid-19, con casi 500 millones de usuarios mensuales en un momento dado. La congresista izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez incluso ha jugado el juego en Twitch, un servicio de transmisión en vivo de videojuegos, que cuenta con más de 400,000 espectadores.

El nugget también había sido parte de una comida exclusiva lanzada por McDonald's en colaboración con la sensación del K-pop BTS. La comida de BTS ha ganado una gran popularidad entre los fanáticos, ya superando las ventas de la comida Travis Scott de McDonald's , una exitosa colaboración entre la cadena de comida rápida y el rapero.

De acuerdo con los registros de licitación de las 184 ofertas realizadas, el 28 de mayo el usuario polizna puso a la venta la pepita por solo $ 0,99. Después de no recibir ofertas durante dos días, la pepita recibió una oferta inicial de $ 14,969, lo que inició un frenesí de ofertas entre otros usuarios.

La licitación terminó el jueves pasado después de que el nugget de pollo alcanzara una oferta final de 99.997 dólares. El ganador final de la subasta recibirá la pepita única, congelada y sellada al aire para "asegurar la frescura", como se indica en la descripción del artículo.

No está claro si el interés de los usuarios sobre el nugget se debe a su parecido con un miembro de la tripulación de Among Us , la pepita que antes se incluía en la comida BTS de McDonald's, o ambos. Independientemente, la compra reciente ha sido tendencia en las redes sociales, y muchos están desconcertados por una oferta extraña.

