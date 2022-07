Nuevos síntomas de la viruela del mono ponen en alerta al mundo

Además de los síntomas previamente identificados, los especialistas descubrieron nuevos malestares que alertarían sobre el contagio de la viruela del mono, pues se trata de lesiones genitales o llagas en la boca, por ello es importante conocerlos para identificar aún más rápido a la enfermedad.

Todo esto ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encontraba estudiando, por segunda ocasión, si declara o no el máximo nivel de alerta por una enfermedad, misma que es la culpable de una importante alza de casos en varios países.

Cabe mencionar que pese a la reunión de emergencia de los expertos en salud, no hay fecha para dar a conocer los resultados sobre los nuevos descubrimientos de la enfermedad, misma que tiene la capacidad de contagiarse por aire, igual que el COVID-19.

Nuevos síntomas de la viruela símica

Los especialistas han detectados nuevos síntomas del virus

Según dictan los especialistas, las nuevas alertas del posible contagio de la enfermedad, incluyen lesiones en genitales y llagas en la boca o el ano, lo que se asemeja a las infecciones de transmisión sexual y llevarían a un diagnóstico erróneo.

Esto se suma a los malestares que ya estaban previamente identificados:

Fiebre

Dolor de cabeza y muscular

Ganglios inflamados

Cansancio

Lesiones cutáneas

Según la investigación que se publicó en el The New England Journal of Medicine, que es dirigida por la Universidad Queen Mary de Londres, se identificaron los nuevos síntomas clínicos de la viruela del mono que no son reconocidos oficialmente, pero que sí existen.

Así mismo se indicó que 1 de cada 10 personas presentaba una lesión cutánea “en la zona genital y 15% presentaba dolor anal y/o rectal”.

¿Cómo se contrae la viruela del mono?

El contacto con lesiones cutáneas de personas infectadas hace fácil el contagio

Se contagia a través del contacto físico con alguien que padece el virus; las erupción o fluidos corporales, son particularmente infecciosos por lo que hay gran posibilidad de un contagio.

Tener contacto cercano con alguien infectado aumenta la posibilidad de contraer el virus, por lo que se recomienda usar cubrebocas.

