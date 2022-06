Nuevo set de LEGO de la película Avatar llega a la venta

Un nuevo set de LEGO reconstruye el mundo de Pandora de Avatar con detalles meticulosos y vibrantes. Aunque Avatar se estrenó en 2009, la película ha aparecido mucho en las noticias últimamente antes de su secuela Avatar: The Way of Water.

The Way of Water se estrenará en diciembre y será dirigida por James Cameron, quien también dirigió la primera película. Sam Worthington y Zoe Saldana regresarán al elenco, a los que se unirán Kate Winslet, Oona Chaplin, Jemaine Clement y Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once .

Lego sigue creando espectativa

Tune in to the #LEGOCON livestream in one week for major news from AVATAR.



Stream starts on June 18 at 9am PT. pic.twitter.com/Oibk9RNTcq — Avatar (@officialavatar) June 11, 2022

Cuando Avatar llegó inicialmente a los cines, Cameron asombró al mundo con el innovador CGI de la película. Creó el planeta ficticio de Pandora, hogar de los Na'vi, una raza de personas azules parecidas a humanos.

Los propios Na'vi estaban intrincadamente diseñados desde la textura de su piel hasta sus gruesas trenzas, pero los alrededores de Pandora eran quizás aún más deslumbrantes para los espectadores, incluidas multitud de especies policromáticas de plantas y animales.

El mundo original de Pandora se representa en el nuevo juego de ladrillos basado en Avatar de LEGO. Este conjunto representará Toruk Makto y Tree of Souls. El set contará con el árbol parecido a un sauce llorón de la primera película como pieza central, junto con la criatura voladora gigante leonopteryx.

El conjunto también cuenta con cuatro minifiguras, aunque aún no está claro qué personajes representarán esas figuras. El conjunto incluirá 1212 piezas y se venderá al por menor por $ 139.99. Su estreno está previsto para el 1 de octubre, poco más de dos meses antes de que The Way of Water llegue a los cines.

Anteriormente, los rumores sugerían que se podría anunciar un tema de LEGO Avatar en la LEGO Con 2022 de este fin de semana. Tal vez esto aún podría suceder, ya que ciertamente podrían extraerse más mundos de LEGO Avatar del universo expansivo que Cameron y su equipo han creado dentro de Pandora.

