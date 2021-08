Nuevo juez designado en Haití para supervisar el caso del asesinato de Moïse

Un funcionario de justicia haitiano nombró a un nuevo juez para supervisar la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse, actuando más de una semana después de que su predecesor se retirara del caso.

La noticia llega mientras Haití lucha por recuperarse de la devastadora magnitud 7.2. terremoto que mató a cientos e hirió a miles. El magistrado Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, confirmó el lunes que eligió al juez Garry Orélien para el caso.

Orélien reemplaza al juez Mathieu Chanlatte, cuya renuncia al caso fue anunciada el 13 de agosto. Chanlatte citó razones personales sin dar más información, pero dejó el cargo un día después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras.

El caso Jovenel Moïse tiene un nuevo juez.

Orélien supervisará un caso que no parece estar cerca de resolverse. La policía ha arrestado a más de 40 sospechosos, pero no hay claridad sobre quién estaba detrás del complot. Entre los detenidos hay 18 ex soldados colombianos y 20 policías haitianos.

También el lunes, el ministro de Seguridad Pública, Rockefeller Vincent, solicitó en una carta a la Policía Nacional que los colombianos sean retenidos en celdas alejadas de otros detenidos para minimizar los riesgos, aunque no dio más detalles.

Haití celebrará elecciones presidenciales en noviembre

Haití celebrará elecciones presidenciales en noviembre.

El terremoto que sacudió la península suroccidental de Haití el 14 de julio mató a más de 2.000 personas, según las autoridades, y distrajo la atención nacional e internacional del asesinato de Jovenel Moïse.

Mientras los haitianos trabajan para recuperarse del desastre y esperan que avance la investigación de Moïse. Según información obtenida por La Verdad Noticias, se espera que el país celebre elecciones presidenciales el 7 de noviembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!