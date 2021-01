Nuevo hackeo en WhatsApp pone en peligro a todos tus contactos

WhatsApp ha estado alertando a algunos de sus usuarios de que sus cuentas habían sido robadas o pirateadas, pero contrariamente a sus afirmaciones, WABetainfo dijo que simplemente las habían "regalado”.

La plataforma, al explicar los detalles, dijo que para iniciar sesión en su cuenta, el usuario necesita una tarjeta SIM activa, donde puede recibir SMS o llamadas, por lo que WhatsApp puede enviar un código de verificación, también llamado código de 6 dígitos.

Según el sitio web de novedades sobre WhatsApp, WABetainfo, el código de seis dígitos es como una contraseña, es secreto y no debe compartirse: de hecho, no es igual a la contraseña de tus otras plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) porque sabe que es algo privado y no debe compartirse con otros usuarios.

Planteemos la siguiente situación: recibes un mensaje de WhatsApp con el código de seis dígitos y luego recibes un mensaje de un amigo o familiar diciéndote que por alguna razón no pudo recibir su propio código y que por lo tanto usó tu número para completar el proceso y te pide la contraseña.

WABetainfo dijo que podría parecer seguro compartir el código de seis dígitos, ya que la persona que pregunta es alguien en quien confías. Sin embargo, este es el mayor error que podría cometer un usuario de WhatsApp, ya que entraría en una red de cuentas pirateadas siendo víctima de un contacto cuya cuenta ya fue pirateada.

"A él, a su vez, le robaron su cuenta y tú eres la nueva víctima: se convierte en una gran cadena. Pero, ¿cómo llegó a ti, si los chats están encriptados de extremo a extremo?"

¿Cómo pueden hackear WhatsApp?

La plataforma, al explicar cómo se puede tomar el control de la cuenta, dijo que es posible que la nueva víctima estuviera en el mismo grupo que la anterior, y el ladrón los eligió, y probablemente muchos otros miembros también, de la lista de participantes del grupo.

"Algunas personas crean cuentas falsas usando números de teléfono virtuales, que no están autorizados para usar el servicio de WhatsApp, y crean una historia falsa para convencerte de que compartas tu código de 6 dígitos", dijo.

La Verdad Noticias te comparte algunos de los mensajes que podrías recibir:

“Su cuenta de WhatsApp caducará en 2 días. Necesita renovarlo enviando el código que le enviamos por SMS ".

"El equipo de WhatsApp necesita saber si realmente eres un humano: envía el código de 6 dígitos en este chat que acabas de recibir por SMS".

“[WHATSAPP]: hemos detectado actividad inusual en su cuenta. Confirme su identidad con el código de verificación ".

La plataforma recordó a los usuarios de que la gente podía inventar historias y convencerlos de que compartieran el código de verificación; sin embargo, los usuarios deben saber que "nadie te pedirá tu código de 6 dígitos en WhatsApp, ni WhatsApp: es como una contraseña, y las contraseñas no se deben compartir".

Recomendación:¿Qué es WhatsApp?

"WhatsApp nunca solicitará información privada. Si recibes un mensaje de un chat de WhatsApp sin la insignia de verificación verde, es falso", dijo.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.