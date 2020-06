Nueve cosas que aprendimos del audio filtrado de Mark Zuckerberg frente a sus empleados

Mark Zuckerberg sostuvo una reunión con los empleados a través del chat de video para abordar las preocupaciones relacionadas con la decisión de la compañía de no tomar medidas en algunas publicaciones recientes del presidente Trump.

La decisión de Zuckerberg provocó una cantidad inusual de molestias interna entre los empleados, que se extendió al público con una huelga virtual de cientos de trabajadores de una de las red sociales más utilizadas a nivel mundial.

Los empleados dieron a conocer un audio de la reunión que ofrece una ventana valiosa al progreso en la toma de decisiones de Mark Zuckerberg, sus próximos pasos planificados y la insatisfacción continua de algunos empleados.

Facebook sigue manteniendo la política de permitir publicaciones de Trump, acción que ha causado el descontento de muchos empleados.

Se puede escuchar a Zuckerberg decir que debería haber ofrecido más transparencia a los empleados; también defendió lo que llamó una evaluación "bastante exhaustiva" de las publicaciones de Trump, diciendo que la elección de evitar etiquetarlas o eliminarlas era difícil pero correcta.

Según una grabación obtenida por The Verge, Zuckerberg describió estar molesto por las recientes publicaciones de Trump, una de las cuales advirtió a los manifestantes que "cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos". Pero “Sabía que necesitaba separar mi opinión personal de cuál es nuestra política y los principios de la plataforma que estamos ejecutando, sabiendo que la decisión que tomamos iba a llevar a mucha gente a estar muy molesta dentro de la empresa y muchas de las críticas de los medios que vamos a recibir ", dijo Zuckerberg.

En cierto nivel, la disputa entre los altos ejecutivos y los participantes de la huelga es insoluble: o crees que la publicación de Trump debería haber sido bloqueada, o no debería haberlo hecho. Pero se asume que se tomarán muchas más decisiones como esta en el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La semana pasada, Trump colocó a Facebook en una mala posición, y si los eventos continúan desarrollándose como lo han hecho durante los últimos días, es probable que pronto estén en una peor.

Esto es lo que dijo Zuckerberg

El audio filtrado de la reunión puede ayudarnos a comprender cómo reaccionará Facebook cuando eso suceda.

1.- Facebook podría adoptar restricciones temporales de discurso para los actores estatales en los Estados Unidos si los disturbios civiles se intensifican. "Si estuviéramos entrando en un período en el que podría haber un período prolongado de disturbios civiles, entonces eso podría sugerir que necesitamos políticas diferentes, aunque solo sea temporalmente en los Estados Unidos por algún período, en comparación con donde estábamos antes", dijo Zuckerberg . "Y tenemos algunos precedentes de cómo podría ser eso". Dijo que la compañía se había movido para eliminar la información errónea COVID-19 porque representaba una emergencia de salud pública y que la vigilancia excesiva del uso de la fuerza estatal podría considerarse de manera similar como una emergencia que justificaría cambios en las políticas.

2.- Zuckerberg reconoció haber hablado con Trump sobre sus publicaciones, pero dijo que la llamada telefónica se produjo solo después de que decidió eliminarlas. Zuckerberg había sido criticado por tomar personalmente una decisión de alto perfil, un privilegio otorgado a muy pocos temas de moderación de contenido en Facebook, y una decisión que decepcionó a algunos empleados.

3.- Solo un empleado negro estuvo involucrado en la decisión final de Trump. Esa fue Maxine Williams, oficial de diversidad global de Facebook. Zuckerberg agregó que hay empleados negros adicionales en los equipos de política e integridad, pero los empleados lo presionaron sobre por qué no había más voces negras incluidas en la discusión.

4.- Facebook tiene un plan de siete puntos para abordar las preocupaciones de los empleados sobre la decisión sobre las publicaciones de Trump. Zuckerberg dijo que Facebook volverá a examinar las políticas sobre los estados que amenazan el uso de la fuerza; reexaminar las políticas que podrían permitir a las personas usar la amenaza de contratar COVID-19 para suprimir el voto; considere agregar nuevas etiquetas para contenido que no viole los estándares de la comunidad de Facebook pero que sea objetable de alguna manera; comunicarse mejor internamente sobre cómo se toman las decisiones políticas; incluir puntos de vista más diversos en el equipo de políticas; solicitar nuevas iniciativas para promover la justicia racial en Facebook de los empleados; y cree un nuevo producto modelado en el centro de información COVID-19 que ayude a las personas a votar.

5.- Zuckerberg cree que mantener las publicaciones de Trump en Facebook probablemente dañó la percepción pública de la compañía. "Es probable que esta decisión haya incurrido en un costo práctico masivo para que la compañía haga lo que creemos que es el paso correcto", dijo.

6.- Zuckerberg alentó a los empleados a ver la defensa de la libertad de expresión como una causa noble. Señaló que el video original del asesinato de George Floyd por un oficial de policía había sido publicado en Facebook, lo que provocó protestas globales. Los empleados de Facebook deberían sentirse orgullosos de eso, dijo: “Instaría a las personas a que no miren el impacto moral de lo que hacemos solo a través del lente del daño y la mitigación. Eso es claramente una gran parte de lo que tenemos que hacer, no estoy minimizando eso, pero también se trata de lo bueno y lo bueno, y de darles a las personas una voz que antes no hubiera podido entrar en las noticias y hablar sobre cosas. Y que las cosas dolorosas sean visibles. Creo que eso también importa.

7.- Hay una línea roja que Trump no puede cruzar, y Facebook ya la hizo cumplir. Ayer escribí aquí que gran parte de la frustración de los empleados puede atribuirse a la preocupación de que no hay nada que Trump pueda hacer que haga que Facebook elimine una de sus publicaciones. Zuckerberg señaló para los empleados que realmente eliminó los anuncios de Trump en marzo que engañaron a los usuarios para que pensaran que una encuesta de campaña era en realidad el Censo de los Estados Unidos. Dicho esto, en general es mucho menos controvertido eliminar un anuncio que una publicación normal.

8.- A Zuckerberg le preocupa que la libertad de expresión solo disminuya y que algún día nos arrepentiremos. "Con el tiempo, en general, tendemos a agregar más políticas para restringir las cosas cada vez más", dijo. "Si cada vez que hay algo que es controvertido tu instinto es restringirlo, entonces terminas restringiendo muchas cosas que creo que eventualmente serán buenas para todos".

9.- Los empleados que hablaron al respecto no parecían particularmente conmovidos por las respuestas de Zuckerberg. "Todos agradecen que tengamos la oportunidad de abordar estas cosas directamente con él", dijo uno. "Al mismo tiempo, nadie piensa que dio una sola respuesta real". Otro dijo que Zuckerberg parecía "realmente asustado" en la llamada. "Creo que teme que sus empleados se vuelvan contra él", dijo el empleado. "Al menos eso es lo que obtuve de las expresiones faciales y el tono".

TE PUEDE INTERESAR: Critican a Zuckerberg por no censurar publicaciones en contra de Trump en Facebook

Al mismo tiempo, otro empleado me dijo que la decisión de Zuckerberg era apoyada por la mayoría de la compañía, pero que las personas que estaban de acuerdo con ella tenían miedo de hablar por miedo a parecer insensibles.