Nuevas inundaciones azotan Bélgica en medio de tormentas

Nuevas inundaciones han afectado nuevamente áreas de Bélgica y arrastrado automóviles cuando una ola de tormentas eléctricas y fuertes lluvias azotaron la nación con 11,5 millones de habitantes el sábado.

Las provincias de Namur y Brabante Valón, al sureste de la capital, Bruselas, se vieron especialmente afectadas. Ya habían sido impactados por las devastadoras inundaciones que dejaron 36 personas muertas y siete desaparecidas la semana pasada.

El centro de crisis de Bélgica emitió una advertencia a la población ya que se espera que el mal tiempo dure varios días. Las fuertes lluvias causaron daños importantes en Dinant, donde montones de coches estaban esparcidos por la ciudad.

El teniente de alcalde Robert Closset dijo que se desplegaron bomberos para hacer frente a las inundaciones que describió como peores que la semana pasada. "He estado viviendo aquí toda mi vida y nunca había visto esto antes", dijo a The Associated Press.

En la provincia de Lieja, que fue gravemente afectada la semana pasada, las autoridades locales que monitorean la situación dijeron que no se esperaban desbordes significativos de ríos durante el fin de semana y decidieron que no era necesaria una evacuación global del área.

Las inundaciones han dejado decenas de muertos en Europa

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la cifra confirmada de muertos por las inundaciones de la semana pasada en Bélgica y los países vecinos superó los 210 esta semana y se espera que el costo económico alcance los miles de millones.

Los expertos dicen que tales inundaciones serán más frecuentes debido al cambio climático, y los países deberán adaptarse, mejorando los sistemas de alerta y preparando a las poblaciones para desastres similares.

