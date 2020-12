Nueva cepa mutante “más infecciosa” llega al Reino Unido desde Sudáfrica

La nueva cepa mutó en Sudáfrica y es incluso más transmisible que la otra cepa mutante que circula actualmente en Inglaterra, que se dice que es un 70% más contagiosa que cualquier otra.

Matt Hancock dijo en una conferencia de prensa de Downing Street el miércoles que las dos personas que se encontraron infectadas con la nueva cepa y sus contactos cercanos están ahora en cuarentena.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, existen restricciones inmediatas para viajar desde Sudáfrica y cualquier persona en el Reino Unido que haya estado en Sudáfrica en las últimas dos semanas, y cualquier persona que haya estado en contacto cercano con ellos, debe ponerse en cuarentena de inmediato.

El secretario de salud dijo: “Estamos increíblemente agradecidos con el gobierno sudafricano por el rigor de su ciencia y la apertura y transparencia con la que han actuado correctamente como lo hicimos nosotros cuando descubrimos una nueva variante aquí.

"Esta nueva variante es muy preocupante porque es aún más transmisible y parece haber mutado más que la nueva variante que se ha descubierto en el Reino Unido".

Alerta en Reino Unido por nueva cepa de COVID-19

Agregó: 'Por cuarentena, me refiero a que deben restringir todo contacto con cualquier otra persona. Cambiaremos la ley para que este efecto legal sea inminente”.

Hancock también ha anunciado que varias áreas se sumergirán en restricciones de nivel cuatro en el Boxing Day. Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk y Cambridgeshire vivirán bajo las más severas restricciones después de Navidad.

Esas partes en Essex que aún no están en el nivel cuatro, Waverley en Surrey y Hampshire, incluidos Portsmouth y Southampton pero no New Forest, también se escalarán al nivel cuatro.

Bristol, Gloucestershire, Somerset (incluida el área de North Somerset), Swindon, la Isla de Wight, New Forest y Northamptonshire, así como Cheshire y Warrington, también pasarán al tercer nivel.

Mientras tanto, Cornwall y Herefordshire se escalarán al nivel dos. Se produce cuando los científicos investigan una cepa de COVID-19 que se cree que ha mutado en Kent.

Los expertos están estudiando si la vacuna seguirá funcionando en su contra y si los pacientes recuperados tendrán algún grado de inmunidad causado por una infección previa.

La nueva cepa pone en alerta a las autoridades de salud.

No hay evidencia de que la cepa afecte las vacunas y los tratamientos, aunque se está trabajando urgentemente para confirmarlo, dijo el sábado a la nación el director médico de Inglaterra, Chris Whitty.

El secretario de Salud dijo hoy: 'Esta Navidad y el inicio de 2021 va a ser difícil. La nueva variante hace que todo sea mucho más difícil porque se propaga mucho más rápido.

"Pero no debemos rendirnos ahora, sabemos que podemos controlar este virus, sabemos que podemos superar esto juntos, vamos a superarlo suprimiendo el virus hasta que una vacuna pueda hacernos seguros".

TE RECOMENDAMOS LEER: Reino Unido asegura que la nueva MUTACIÓN de COVID-19 está “fuera de control”

Añadió: "Creo que todos harán lo que sea necesario para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros, especialmente esta Navidad, y sé desde el fondo de mi corazón que hay cielos más brillantes por delante".

