Nueva Zelanda en cuarentena, bloquea ciudad para contener al coronavirus

Nueva Zelanda extiende el bloqueo de Auckland por 12 días más, establece puestos de control policial mientras Covid-19 continúa resurgiendo, además los funcionarios de salud han pedido a los residentes de Auckland que se queden en casa en su "burbuja".

Esta indicación ha sido dada después de que se dieran estrictas medidas de salud contra el coronavirus, como es el caso de la cuarentena ya que pese a 100 días sin contagios locales, Nueva Zelanda ha presentado una nueva transmisión comunitaria en la ciudad más grande del país.

Auckland fue puesta en un bloqueo de Nivel 3 de tres días el miércoles tras descubrir un grupo de nuevos casos de Covid-19 transmitidos localmente, aunque los cuatro casos iniciales estaban relacionados con una sola familia que había visitado recientemente lugares turísticos en la ciudad de Rotorua.

En general, Nueva Zelanda ha tenido 1.602 casos desde el inicio del brote y solo 22 muertes.

Nueva Zelanda bloqueó ciudad por 12 días

Tras 102 días exactamente sin algún caso, en Nueva Zelanda ahora ha registrado un aumento 30 el viernes, todos los cuales estaban vinculados al grupo en Auckland. Esto llevó a la primera ministra Jacinda Ardern a extender el cierre hasta el 26 de agosto.

Nuestra intención es que Auckland y Nueva Zelanda retrocedan rápidamente a través de los niveles de alerta si continuamos en esta pista. Pero es aconsejable tomarse un poco de tiempo extra, ese poco de tiempo extra es nuestra mejor manera de salir rápidamente.

El nivel 3 significa que los residentes no pueden salir de sus hogares a menos que viajen en viajes esenciales, como recoger alimentos, o si no pueden trabajar de forma remota, mientras que los establecimientos no esenciales están cerrados. Se establecieron puestos de control policial en las afueras de Auckland para mantener las restricciones de cuarentena y monitorear el movimiento.

Un día ha tardado Jacinda Ardern, la PM de Nueva Zelanda, en confinar Auckland, una ciudad con 1,3 millones de habitantes, por la aparición de 4 casos de COVID de origen desconocido. 1 día y 4 casos! Más firmeza y rapidez imposible. Este mensaje se envió a todos los móviles. pic.twitter.com/hh1Pa1NO1n — JA Bayona (@FilmBayona) August 12, 2020

La directora general de Salud Ashley Bloomfield pidió a la gente que "se quedara en casa en su burbuja" y usara máscaras si podían.

El resto del país se encuentra en el nivel de alerta 2, que es menos restrictivo. Las autoridades esperan frenar el grupo de infecciones mediante el rastreo de contactos y el aumento de las pruebas, incluida la exigencia de pruebas obligatorias en todos los puertos de Nueva Zelanda.